Der Spielverlauf: Steigerungslauf im zweiten Durchgang

Eiskalt, ereignisloses Spiel und bitterer, aber nicht unverdienter Rückstand. Die mitgereisten FCB-Fans hatten in der ersten Hälfte im Tourbillon wahrlich nichts zu lachen. Im Gegenteil.

Sie sahen, wie sich ihr FCB während 45 Minuten auf dem tiefen Sittener Rasen abmühte, sich defensiv vom hohen Pressing des Tabellensiebten verunsichern liess und in der Vorwärtsbewegung keinerlei nennenswerte Aktionen anbot. Auch vom Heimteam kam bis auf eine taktisch disziplinierte Leistung nicht viel. Einzig der wirblige Kasami vermochte regelmässig Gefahr zu erzeugen.

So auch in der 31. Spielminute, als er nach einem Fehlpass vom jungen Basler Verteidiger Yves Kaiser den schnellen Adryan lanciert. Dieser zögert nicht lange, zieht sofort ab - und düpiert FCB-Keeper Omlin am nahen Pfosten. Der FC Sion trifft mit der ersten Chance der Partie und geht in Führung liegend in die Pause. Feinste Yakin-Schule eben. Von Kollers FCB ist indes im zweiten Durchgang eine Reaktion gefordert, wenn er nicht erstmals seit sieben Jahren in der Meisterschaft gegen Sion verlieren will.

Die geforderte Reaktion im zweiten Durchgang - sie folgt nach keiner Minute! Aldo Kalulu setzt sich auf dem rechten Flügel durch, flankt zur Mitte, wo Albian Ajeti zum Kopfball ansetzt und die Querlatte zum scheppern bringt. Den Abstauber verwertet Ricky van Wolfswinkel zwischen den Beinen von Sion-Keeper Fickentscher hindurch zum Ausgleich.

In der Folge bleibt rotblau hungrig und versucht sogleich, die Partie zu drehen. Dank eines überragenden Kevin Fickentschers, der gegen Noah Okafor und seinen eigenen Abwehrspieler André Neitzke pariert, gelingt dies vorerst nicht. Nachdem die Sittener vom Basler Startfurioso zunächst verunsichert waren, kamen die Platzherren nach einer Stunde ebenfalls wieder im Spiel an.

Die Partie, sie war plötzlich alles, was die erste Halbzeit nicht war: hitzig, packend, umkämpft. Und mit Vorteilen für den FC Basel. In der 82. Minute wurde das Chancenplus dann auch zur Führung umgemünzt: Silvan Widmer traf nach einer ungenügend geklärten Ecke auf Vorarbeit Freis zum 2:1.

Zuvor hat der FCB jedoch grosses Glück: Der bereits verwarnte Ricky van Wolfswinkel begeht ein taktisches Foul an Kasami und unterbindet so einen Sion-Konter. Schiedsrichter Urs Schnyder lässt jedoch Gnade vor Recht walten und lässt den FC Basel die Partie zu elft beenden.

In der Schlussphase wirft Sion nochmals alles nach vorne und attackiert mit Mann und Maus. Und wird dafür beinahe in allerletzter Sekunde belohnt. Nach einer Ecke in der 95. Minute prallt der Ball aus dem Getümmel in Richtung FCB-Tor, wo Dimitri Oberlin auf der Linie klärt! So bleibt es beim 2:1 und der FC Basel darf sich mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause verabschieden - wobei die Feiertage beim Tabellenzweiten auch trotz dieses Sieges gewiss nicht all zu besinnlich werden dürften.

Der Beste: Pajtim Kasami

Bereits einige Male wurde der Sittener Offensivpatron mit dem FCB in Verbindung gebracht. An diesem bitterkalten Abend im Tourbillon zeigt er, warum. Er ist hungrig, wirblig und stets ein Aktivposten. Die Krönung ist sein Assist auf Adryan vor dem 1:0. Wir dürfen gespannt sein, ob dieser Auftritt auch von FCB-Sportchef Marco Streller registriert wurde.

Was sonst noch zu reden gab: Yakin gegen seine alte Liebe weiter sieglos

Nicht nur der FC Sion liegt dem FCB statistisch gesehen sehr gut - auch Ex-Trainer Murat Yakin kann gegen den FCB partout nicht gewinnen. Seit seiner Rückkehr in die Super League bleibt Yakin auch im dritten Rencontre mit dem FCB sieglos. Erst einen Punkt vermochte Yakin in diesen Spielen gegen den FCB zu holen.