Spiele, welche einem Wechselbad der Gefühle gleichen und die Zuschauer (in einer prop­penvollen Halle übrigens) stets in Atem halten, haben zuletzt immer einen euphorischen Gewinner und einen am Boden zerstörten Verlierer.

Was sich am frühen Samstagabend in der Sport-/Turnhalle Sandgruben abspielte, war al­lerbeste Propaganda für den Unihockey-Sport. Und obwohl die Serie zwischen dem Tabel­lenletzten der Nationalliga A und dem souveränen Dominator der Nationalliga B über sie­ben Spiele gehen kann, ist man versucht zu sagen, dass es nicht bis Mitte April dauern wird, bis der neue A-Ligist bekannt ist…

Falsche Einschätzung

Im Vorfeld der Partie hatte Kloten-Sportchef Roman Reichen erklärt, dass „Basel über einen starken 1. Block auf Nationalliga-A-Niveau verfügt. Die anderen Linien sind aber we­niger gut bestückt. Wir verfügen in der Breite sicher über mehr Qualität als Ba­sel Regio.