Baselbieter Sport Vom vergessenen Olympiasieger, zwei Jubiläen und einem Grossevent: Das Buch «Baselbieter Sport» bietet einige spannende Geschichten Mehrere Jubiläen stehen am Ursprung eines dicken Wälzers mit 50 Geschichten aus der Baselbieter Sportgeschichte.

Adolf Spinnler aus Liestal gewann 1904 in St.Louis Olympiagold. zVg

Wenn man einen Anlass sucht, um die Baselbieter Sportgeschichte zu feiern, muss man 2022 nicht lange suchen. Insgesamt drei Jubiläen – ein weiteres wird 2023 folgen – und ein grosses Sportereignis konnte der Kanton Baselland in diesem Jahr feiern:

Sportamt Baselland: 50-jähriges Jubiläum

Im Zuge der Erweiterung der damaligen Geschäftsstelle für Vorunterricht, Turnen und Sport entstand am 1. Juli 1972 das kantonale Sportamt in Baselland. Dieses verlieh 1986 die ersten Sportpreise an den Turnverein Ziefen und Fritz Hänger, der ein grosser Förderer des Basketballs war und selbst ein erfolgreicher Spieler war. 2001 übernahm Thomas Beugger die Leitung des Sportamtes, der für die Umsetzung des kantonalen Sportanlagenkonzepts und den Ausbau der Leistungssportförderung verantwortlich ist. Das Sportamt war zudem beteiligt an der Vorbereitung und Ausrichtung des Eidgenössischen Turnfests 2002.

Jugend + Sport (J+S): 50-jähriges Jubiläum

Zeitgleich mit der Gründung des Sportamts löste die Bundesinstitution J+S den freiwilligen Vorunterricht ab und liess erstmals auch Mädchen zu. 1981 wurde die Förderung in der Kantonsverfassung verankert, zehn Jahre später folgte das kantonale Gesetz zur Sportförderung, weitere zehn Jahre später wurde J+S erstmals auch in Basel-Landschaft umgesetzt. Heute zählt das grösste Sportförderprogramm des Bundes über 600000 aktive Kinder und Jugendliche.

BL-Sportjournalisten: 75-jähriges Jubiläum

Am 25. November 1947 wurde die Vereinigung der Basellandschaftlichen Sportjournalisten (VBLSJ) ins Leben gerufen. Zu Beginn traf sich die Vereinigung vierteljährlich für Sitzungen und machte aktiv gemeinsam Sport. Erst Ende der 1940er legten sie den Fokus auf den Sportjournalismus. Heute sind die Mitglieder mehrheitlich keine Berufsjournalisten mehr, sind aber oftmals im Auftrag der Lokalpresse unterwegs.

Das Esaf in Pratteln

Es war das erste Eidgenössische Schwinger-und Älplerfest (Esaf) in Baselbiet und gleichzeitig das grösste je organisierte Sportereignis des Kantons. Sechs Jahre Organisation, 400000 Besucher, 6000 freiwillige Helfer, 250000 Liter Bier, 42 Millionen Franken Budget und sieben Kränze für die Nordschweizer, darunter die Baselbieter Adrian Odermatt und Lars Voggensperger resultieren als Fazit.

Ein historisches Buch zum Sport im Baselbiet

Die Jubiläen und die Ausrichtung einer so grossen Sportveranstaltung veranlassten Daniel Schaub, Pascal Buser und Thomas Beugger, zusammen mit den IG-Baselbieter-Sportverbänden, der Vereinigung der Basellandschaftlichen Sportjournalisten, dem Sportamt Baselland und verschiedenen Autorinnen und Autoren das 384 Seiten starke Buch «Baselbieter Sport» zu verfassen.

In dem Buch werden 50 Baselbieter Sportgeschichten erzählt, 200 Sportlerinnen und Sportler kurz porträtiert, 47 Baselbieter Sportverbände vorgestellt und die diesjährigen Jubiläen vertextet.

Erste Arbeiten am Projekt begannen bereits 2019, die allerdings durch die Coronapandemie gebremst wurden und erst 2021 wieder fortgeführt werden konnten. Schaub, der unter anderem zahlreiche eigene Beiträge verfasste, andere Artikel koordinierte und redigierte und sich mit dem «Suchen und Finden» der Bilder befasste, sagt: «Es war ein bisschen eine Reise ins Ungewisse. Man hatte im Vorfeld ein Konzept, um dann später doch laufend zu improvisieren.» Improvisation vor allem deswegen, weil oft mit jedem porträtierten Sportler ein weiterer in Erscheinung trat, der dann ebenfalls in das Buch aufgenommen wurde. Und auch das Schwingfest und der Europameistertitel von Adrian Schaub im Sportschiessen kurz vor Druckbeginn wurden noch kurzfristig ergänzt. Die grösste Entdeckung war aber wohl der (vergessene) erste Olympiasieger von Baselbiet, dessen Geschichte auch hier kurz erzählt werden soll.

Adolf Spinnler wurde 1879 in Liestal geboren und konnte bereits früh erste Erfolge im Kunstturnen feiern. Um die Jahrtausendwende verschlug es Spinnler nach Deutschland, was sich als grossen Erfolg für ihn herausstellte. Denn zusammen mit dem deutschen Olympiateam – der eidgenössische Turnverband konnte der jungen Olympiabewegung damals noch nichts abgewinnen – reiste er per Schiff an die dritten Olympischen Spiele nach St.Louis in die USA.

Der Baselbieter erreichte an den Geräten Barren, Pferd und Reck 43,39 von maximal 45 Punkten. Damit bekam er unter der Hissung der Schweizer und der deutschen Flagge die Gold- und eine Bronzemedaille für einen gemischten Wettkampf mit leichtathletischen Übungen verliehen. In der Schweizer Statistik tauchte er lange nicht auf, da er unter Deutschland geführt wurde, und geriet deshalb beinahe in Vergessenheit.

Weitere spannende Geschichten, wie zum Beispiel die des ersten Baselbieter Fussballklubs FC Liestal oder des einzigen Schwingerkönigs sind ebenfalls in dem Buch zu finden.

Das Buch

Baselbieter Sport ist für 34.80 CHF (zzgl. Porto und Versand) bei leseshop.ch erhältlich.