Am 17. November 2018 brodelt auf dem Rhein wieder das Wasser. Grund dafür sind die schnellsten Achterboote aus der Schweiz und ganz Europa, die sich zur neunten Auflage der Ruderregatta BaselHead die Ehre geben. Die Teilnehmerliste für den diesjährigen BaselHead ist nicht nur für Kenner der Ruderszene ein Leckerbissen. Der Deutschland-Achter reist als Titelverteidiger beim Baselhead und amtierender Weltmeister an und tritt gegen den holländischen Nationalachter an.