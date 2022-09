Basketball Limitierte Freundlichkeit und Detailarbeit: Für die Starwings beginnt am Samstag die neue Saison Die Basketballer der Starwings starten gegen Boncourt mit einem neuen Coach und vielen neuen Spielern in die neue NLA-Saison.

Das diesjährige Team der Starwings Basel. Urs Rindisbacher

Kaum eines der Basler Teams hatte in der letzten Saison so viel Pech in Sachen Verletzungen, Krankheiten und Ausfällen wie die Basketballer der Starwings Basket Regio Basel. Das eh schon im Vergleich zur Liga kleinere Team musste immer wieder auf wichtige Spieler verzichten und wurde aus der Routine geworfen. Das führte dazu, dass sich die Wings erst im allerletzten Moment überhaupt für die Playoffs qualifizierten, in der ersten Runde dann allerdings mit drei Niederlagen gleich wieder ausschieden. Das soll dieses Jahr wieder anders werden.

«Es wäre wünschenswert, wenn wir die Playoffs mal mit einem fünften oder sechsten Platz erreichen würden», sagt Vereinspräsident Pascal Donati vor dem Saisonstart am Samstag gegen Boncourt. Wie das gelingen soll, weiss der Präsident ebenfalls: «Natürlich müssen wir gut spielen, aber wir brauchen auch etwas Glück auf unserer Seite und vor allem müssen wir vor Corona und Verletzungen verschont bleiben.»

Griechische Trainerpower und viele neue Spieler

Ein weiterer Baustein für eine erfolgreiche Saison soll der neue Headcoach Antonios Doukas sein. Der Grieche kann auf eine grosse Erfahrung zurückgreifen und ist deswegen für Pascal Donati genau der Richtige für die Nachfolge von Dragan Andrejevic, der die Starwings in der Saison 20/21 immerhin ins Playoff-Final geführt hatte. «Antonios hat eine grosse Erfahrung, und mich hat vor allem sein Umgang mit den Spielern überzeugt. Er fördert die Jungen und ist ein sozialer Typ, der im Dialog sehr offen ist.»

Der Grieche Antonios Doukas ist der neue Headcoach an der Seitenlinie der Starwings Basel. Urs Rindisbacher

Doukas war unter anderem bereits in Abu Dhabi, Georgien, Palästina und bei der albanischen Nationalmannschaft als Headcoach tätig. Die Starwings sind für ihn nun die erste Station im Westen Europas. «Mein Agent und ich fanden die Idee gut, wieder zurück nach Europa zu gehen, und das Angebot der Starwings war ansprechend», sagt Doukas über seine neue Trainerstation. «Mir gefällt es hier sehr. Die Schweiz ist ein wunderschönes Land und hier im Verein ist alles sehr gut organisiert.»

Im Team selbst gab es ebenfalls zahlreiche Veränderungen. Bis auf die drei Nachwuchs-Spieler (Denis Fasnacht, Darko Babic und Jason Schneider) ist kein Spieler der letztjährigen Mannschaft mehr in Basel. Stattdessen stiessen aus Amerika wie üblich zwei Neue dazu: Noah Dickerson, der mit seinen 2,05 Meter ein starker Spieler unter dem Korb ist und Noah Williams, der einen talentierten Aufbauspieler mit guten Wurfqualitäten darstellt.

Ein dritter Profi konnte mit Andrija Matic ebenfalls gewonnen werden. Der deutsch-serbische Center ist ein starker Defensivspieler mit Reboundqualitäten und könnte damit den Erfolgsgaranten Thomas Rutherford aus der letzten Saison ersetzen.

Mit Marc Seylan kam ein erfahrener Spieler aus Genf, der sich auf dem Feld zu wehren weiss und ein Spiel lenken kann. Ebenfalls wieder in Basel sind die beiden Schweizer, die 20/21 bereits für die Starwings auf dem Feld standen: Vid Milenkovic kam wie Seylan aus Genf und ist der neue Wings-Captain für die kommende Saison.

Sébastien Davet spielte bis zum Dezember letzten Jahres bei den Starwings, ehe er sich aus privaten Gründen eine Auszeit nahm. Das Team wurde durch ein ukrainisches Talent komplettiert. Der 18 Jahre junge Platon Pashkevych zeigte bereits am Ende der U18-Meisterschaften welches Talent in ihm steckt und wurde deshalb ebenfalls in das NLA-Team integriert.

Volle Konzentration und Potenzialausschöpfung

In den Testspielen konnte man bereits sehen, dass das Team Potenzial besitzt. Zwar wurde ein Grossteil der Spiele verloren, aber wie so oft in der Vorbereitung war das Ergebnis eher zweitrangig. «Ich habe Antonios gesagt, dass mir die Ergebnisse egal sind. Wichtiger war mir, dass er alle Spieler testet und herausfindet, wer, wie, wann, wo am besten spielt. Und das hat er gemacht», sagt Präsident Donati. Für Trainer Doukas ist vor allem die Team-Chemie und die Beziehung unter den Spielern wichtig.

«Wenn jeder versteht, wo er hingehört und welche Rolle er im Team spielt, ist es für alle einfacher.»

Insgesamt ist das Spiel der Starwings durch die neuen Spieler deutlich schneller geworden als noch in der vergangenen Saison. Und mit Doukas steht ein Headcoach an der Seitenlinie, dem die Emotionen seiner Spieler besonders wichtig sind. «Im Training ist er eher strenger», beschreibt ihn Donati und auch Doukas sagt: «Ich fordere im Training volle Konzentration. Die Detailarbeit ist mir wichtig, denn auf unserem Niveau sind es genau das, was später entscheidend ist.»

Das Spiel der Starwings ist schneller geworden. Urs Rindisbacher

Da das Team nicht etwa aus zwölf erfahrenen Profispielern besteht, ist es besonders wichtig, dass alle mental und körperlich parat sind. Dies erreicht der Coach, indem er «freundlich mit Limits» ist. Denn, «am Ende des Tages ist es wichtig, dass ich das volle Potenzial aus den Spielern schöpfen kann».

Die Konkurrenz ist vor allem zu Hause stark

Einfach wird die Saison nicht. «Einige unserer Konkurrenten haben wir bereits gesehen und sie sind wieder stark diese Saison», resümiert Donati das Fazit aus den Testspielen. Erster Gegner der Starwings ist am Samstag das Team aus Boncourt. Donatis Gefühl ist gut, aber «es ist alles möglich. Sie sind ein guter Gegner und spielen zu Hause. Das ist die Hölle dort mit den Zuschauern.» Anpfiff der Partie ist um 17.30 Uhr.