Basler Cup Trotz Hitze feiert der FC Allschwil ein Schützenfest im Cup-Final gegen Möhlin-Riburg: «Es war eine super Leistung von A bis Z» Der FC Allschwil gewinnt am Samstagabend das Endspiel um den Basler Cup gegen den FC Möhlin-Riburg gleich mit 8:0 (3:0) und sichert sich einen Platz im Schweizer Cup.

Was Julijan Zirdum in der 15. Minute mit dem Ball im Strafraum macht, hat beinahe Zlatan-Ibrahimovic-Manier. Der Allschwiler Stürmer nimmt einen hohen Ball im Sechzehner an, lupft ihn in der selben Bewegung über seinen Gegenspieler, lässt ihn einmal aufspringen und krönt sich dann mit einem weiteren Heber über den Möhliner Goalie mit einem Tor. Es soll der Startschuss für noch weitere sieben Tore für Allschwil sein.

Als das Spiel um 18 Uhr angepfiffen wird, hat es immer noch 36 Grad und der Platz liegt in der prallen Sonne. Allerdings macht sich das erst in der zweiten Halbzeit wirklich bemerkbar, zuvor zeigt vor allem der FC Allschwil eine saubere Leistung. Möhlin, das beim Einlaufen von zahlreichen ihrer Fans von Feuerwerk, Pyro und blauem Rauch empfangen wird, hat von Beginn an Mühe. «Wir sind von Anfang an da gewesen und haben Druck gemacht,» sagt Allschwil Trainer Roderick Föll nach dem Spiel.

Chancen im Fünf-Minuten-Takt

Während Allschwil, das die Saison auf dem zweiten Platz beendeten, gefährliche Torchancen im Fünf-Minuten-Takt aufzuweisen hat, wird der Neuntplatzierte aus Möhlin meist nur durch Standards oder nach gegnerischen Fehlern gefährlich. Durch einen Penalty und einen Kopfball nach einer Ecke von Nico Scheibler erhöht Allschwil noch vor der Pause auf 3:0.

In der Halbzeitpause sorgen die Rasensprenger und eine Brise Wind dafür, dass auch die Zuschauer auf der Tribüne für einen Moment etwas abkühlen können. Auch das wieder angepfiffene Spiel ist ruhiger geworden, denn Allschwil nimmt zunächst etwas den Druck raus. Die 620 Zuschauer sehen erst in der 60. Minute das 4:0 für Allschwil. «Ich habe ihnen in der Halbzeitpause gesagt, wenn sie das 4:0 machen, ist das Spiel gelaufen,» sagt Föll.

Und damit behielt der Allschwil-Trainer recht. Binnen 24 Minuten erzielt sein Team weitere vier Tore, eines davon von Scheibler, der damit seinen Hattrick perfekt macht. Möhlin gibt sich trotz der deutlichen Niederlage als fairer Verlierer und steht für das Siegerteam bei der Pokalübergabe Spalier.

«Mir hat vor allem die Einstellung heute gefallen. Wir konnten das umsetzen, was wir uns vorgenommen haben,» resümiert der zufriedene Siegertrainer Föll.

Allschwil ist nächste Saison im Schweizer Cup dabei

Neben dem Sieg ist die Teilnahme am Schweizer Cup nächste Saison ein weiteres Highlight. «Es kommt natürlich drauf an, wen wir ziehen, aber es ist natürlich das Zückerli,» so Föll. Zwei Wochen haben seine Spieler nun Zeit, sich von der Saison und den Feierlichkeiten zu erholen, bis die Saisonvorbereitung wieder losgeht.