Seit 30 Jahren ist Wood in der Schweiz, seit 27 Jahren ist er Headcoach bei den Gladiators. Zu seinen Anfangszeiten hiess der Klub noch «Pratteln Gladiators», bis sich der Verein 2001 mit den «Basilisk Meanmachines›› zusammengeschlossen hat und zum «American Football Club Gladiators beider Basel» wurde. In seinen 27 Jahren Amtszeit erlebte Dwaine Wood einige Auf- und Abstiege. Und vor drei Jahren konnte er seinen ersten Meistertitel feiern, als die Gladiators im SwissBowl die Broncos besiegten.

Der Coach liebt seine Aufgabe und den Sport, doch das Gewinnen sei nicht alles. «Die jungen Leute zu motivieren, sie zu Leistungsträgern in der Gesellschaft zu machen. Das ist das, was mich am meisten freut», erklärt er.

Das Final-Duell Gladiators gegen Broncos ist bereits das dritte der beiden Teams in dieser Saison. Auch wenn die Defensive der Basler eine starke Saison gespielt hat, konnten die Bündner die Basler dennoch in beiden bisherigen Spielen schlagen (47:21 und 07:30).

Bei den zwei Niederlagen soll es aber bleiben. «Wir haben uns umgestellt und versuchen, so ihre Stärke zu neutralisieren und uns zu helfen», erklärt Wood die Umstellung in seinem Team für das Finalspiel.

Während die Defensive funktioniert, steht es um die Offensive schlechter. Sie konnte in dieser Saison nicht brillieren. «Jetzt fehlt auch noch der amerikanische Quarterback, der vor kurzem aufgehört hat. Wir sind immer noch auf der Suche nach einer Lösung. Einen amerikanischen Quarterback kannst du nicht einfach ersetzen. Wir tappen im Dunkeln auf der Suche nach dem Licht», beschreibt der Headcoach die schwierige Situation. Eine Lösung hat er nicht. Aber immerhin einen Lösungsansatz: «Wir bleiben geduldig mit dem Ball und versuchen, keine Fehler zu machen. Langsam vorwärts ist besser als rückwärts.»