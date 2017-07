3. An einem fussballfreien Tag …

a. … gehe ich im Rhein schwimmen

b. … gehe im Wald spazieren mit der Freundin

c. … reise ich am liebsten an einen Ort in der Schweiz den ich nicht kenne.

d. … will ich am liebsten gar nicht aufstehen, weil es mir ohne Ball am Fuss so schlecht geht.

Offene Fragen

1. Meine drei Lieblingsorte in Basel:

a. St. Jakob-Park

b. Rhein

c. Altstadt

2. Meine grösste Sünde: Eistee

3. Mein Held der Kindheit: David Beckham

4. Mein Lieblingsverein im Ausland: ManUnited

5. Das esse ich, wenn ich frei wählen kann/darf: Pouletflügeli

Entweder-Oder-Fragen

1. Öffentlicher Verkehr oder Auto? Beides, kommt auf den Weg drauf an.

2. Urs Fischer oder Uli Forte? Sie sind beide hervorragende Trainer

3. Tattoo oder Piercing? Tattoo

4. Gurten-Ausflug oder Aare-Schwumm? Aare-Schwumm

5. Basler Läckerli oder Berner Lebkuchen? Beides – Hauptsache süss.