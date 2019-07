Bei der Coop Beachtour Basel auf dem Barfüsserplatz wurde den Zuschauern hochklassiges Beachvolleyball mit internationaler Beteiligung geboten. Das stimmungsvolle Publikum verwandelte das Stadion in einen regelrechten Hexenkessel und verstanden es die einheimischen Teams bis in die Finalspiele zu pushen.

Im Final standen die Turnierfavoriten und lokalen Helden aus Basel Florian Breer/Yves Haussener sowie Alexei Strasser und Jonathan Jordan, wobei Letzterer auch in Basel heimisch ist. Das Aussenseiterduo startete besser ins Spiel und konnte kurz vor dem Technical Timeout mit einem zweiten Break ihre Führung auf drei Punkte ausbauen, diesen Vorsprung gaben sie bis zum Ende des ersten Satzes nicht mehr aus der Hand und sicherten sich diesen mit 21:17.

Auch der Start in den zweiten Satz gelang den Baslern nicht, sie kämpften sich kurz nach dem ersten Seitenwechsel aber wieder heran. Nun wurde das Spiel immer besser und besser und der Barfüsserplatz verwandelte sich in einen Hexenkessel. Mit der Unterstützung des Heimpublikums konnten sich Breer/Haussener nach einem wilden hin und her mit unglaublichen Ballwechseln den zweiten Satz mit 22:20 holen.

Vorteil Heimpublikum

Der Start in den dritten Satz glückte den Favoriten besser, sie holten sich gleich zu Beginn ein Break, welches sie aber schon bald wieder abgeben mussten, da Alexei Strasser in wichtigen Momenten immer wieder seinen Monsterblock auspackte. Nun entwickelte sich auch der Entscheidungssatz zu einem regelrechten Krimi, ehe die U17 Weltmeister von 2014 aus Basel mit zwei herrlichen Blockpunkten eine Zweipunkteführung zum 13:11 holten und Strasser/Jordan mit einem Timeout reagierten, was funktioniert, ein erneuter Block von Alexei zum 13:13. Doch mit dem Rückenwind vom Publikum verwandelten die Lokalmatadoren ihren ersten Matchball zu ihrem ersten Titel auf der Coop Beachtour und dies vor heimischem Publikum.

Vor dem Spiel um Platz drei mussten die Schweizer Gabriel Kissling/Michiel Zandbergen verletzungsbedingt aufgeben, womit sich die Gäste aus Australien, Landers und Mark Nicolaidis, den letzten Podestplatz in Basel sichern konnten.

Bei den Damen haben sich das Qualifikationsteam Selina Marolf und Vanessa Bieli Jorge von ganz hinten über das Verlierertableau in den Final gekämpft und dort sensationell gewonnen. Ihre Gegner dabei waren die Ex-Nationalspielerin Nicole Eiholzer mit ihrer Partnerin Ines Egger.

Knappes Spiel, überraschende Siegerinnen

Die beiden Überraschungsfinalistinnen starten mit einem solidem Angriffsspiel in den Final, bis sich Egger/Eiholzer nach einem grossartigen Ballwechsel mit 8:5 absetzen konnten. Block Eiholzer und ein weiteres Break, die Qualifikanten reagierten mit einem Timeout. Nach diesem können sie das Momentum kurz drehen bevor sie durch einige Eigenfehler den Ersten Satz mit 21:15 abgeben müssen.

Der zweite Satz startet gleich umkämpft wie der Erste endete, die beiden Teams können sich keinen wirklichen Vorsprung ausarbeiten. Marolf/Bieli Jorge gewinnen ihn knapp mit 21:19. Im dritten Satz können sich wieder die Aussenseiter mit einem Break absetzen worauf Egger/Eiholzer mit einem Timeout reagierten.

Dieses taktische Element greift dieses Mal nicht, Vanessa mit einem weiteren Block und Break zum 11:7. Obwohl sich das favorisierte Team noch einmal herankämpften, holen sich die 39-jährige Brasilianerin Vanessa mit ihrer fast halb so jungen Partnerin Selina Marolf ihren ersten Coop Beachtour Titel in Basel. Ein Beachvolleyball Märchen auf den Barfüsserplatz.

Im Spiel um Platz Drei erarbeiteten sich das Basler Team Lea Buser und Anna Lutz in einem hart umkämpften Spiel über drei Sätze gegen Muriel Grässli / Sarina Schafflützel überraschenderweise den Sieg.