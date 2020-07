Basler Zuschauerrekord dank Corona - Golubic mit Favoritensieg

Ausgerechnet während der Siegerehrung auf dem Center Court fliegt ein Hubschrauber über die BLTC-Anlage. Gegen den schallenden Lärm haben die feinen Stimmen der beiden Finalistinnen keine Chance. Schon zuvor sind die Reden im weiten Rund nur mit gespitzten Ohren hörbar. Ein Mikrofon gibt es nicht. Auch Konfettiregen und fetzige Musik, wie dies üblich ist, wenn Roger Federer in der St. Jakobshalle die Trophäe in die Höhe stemmt: Fehlanzeige. Es ist dies jedoch auch nicht die Absicht der Turnierverantwortlichen der Crossklinik Tennis Open. Familiarität, Einfachheit und Unkompliziertheit sind Trumpf.

Noch nie zuvor war das kleine Basler Tennisturnier derart gut besetzt wie in diesem Jahr. Die internationale Tennispause spült nationale und internationale Topspieler ans Rheinknie. Für einen kurzen Moment ist der Frust über die Absage der diesjährigen Swiss Indoors vergessen. Aufgelöst in der allumfassenden Freude, immerhin wieder Spitzentennis vor Ort bestaunen zu dürfen.

Doppelt so lange Pausen zwischen den Ballwechseln

Die Zuschauer lassen sich die Chance nicht entgehen. Zahlreich nehmen sie während der Finalspiele auf der Wiese Platz, die sich an das Gitter hinter dem Center Court anschliesst. Alle sehen sie das Finalspiel zwischen Viktorija Golubic, die Nummer 3 der Schweiz, gegen Conny Perrin, die Nummer 8. So klar die Ausgangslage scheint, so deutlich ist auch das Resultat. Golubic, die in der Schweiz auch schon einen WTA-Titel feiern durfte, lässt ihrer westschweizerischen Konkurrentin keine Chance. Das Resultat, ein 6:3 und 6:2, bekommt jedoch zur Nebensache - zumindest für die Zuschauer. Vielmehr ist bewundernswert, was es im internationalen Tennis sonst nie zu bewundern gibt: Spieler und Spielerinnen, die sich bücken müssen, um einen Ball aufzuheben. Oder ihn einfach am Netz liegen lassen, damit es schneller weiter geht. Kein Schieds- und Linienrichter, der über den Abdruck eines Balles entscheidet. Vertrauen in das parteiische Gegenüber ersetzt die Hörigkeit gegenüber dem Unparteiischen. «Der Rhythmus wird verändert, wenn es keine Ballkinder gibt. Die Pausen zwischen den Ballwechseln können doppelt so lange dauern wie üblich», sagt Golubic nach ihrem Final. Doch die Weltnummer 123 stört sich nicht daran, im Gegenteil: «Es ist gut, wieder ein bisschen Simplizität zu haben.» Starallüren der Akteure, die sich über eine zu langsame Reaktion der Ballkinder echauffieren, sind genauso weit entfernt wie Sommerfestivals in Pandemiezeiten.