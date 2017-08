Die Schweissperlen kleben den Zuschauern an der Stirn. Einerseits, weil die Sonne direkt auf ihre Köpfe scheint, andererseits, weil das erste Spiel bereits eine Menge Spannung mit sich bringt: Zwei Schweizer Frauenteams kämpfen um Platz 3. Das jüngere Team, bestehend aus Fabienne Geiger und Anja Licka, tritt gegen Isabelle Forrer und Muriel Grässli an. Erstere hat im letzten Jahr den neunten Platz bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro belegt. Trotzdem gelingt es Geiger/Licka die routinierten Profis niederringen: Über drei Sätze mit 21:19, 15:21 und 15:13 holen sie den Sieg.

Stimmung wie im Fussballstadion

Es wird immer heisser auf dem Barfüsserplatz und die Stimmung mutet eher an die Copacabana in Rio an als an die Basler Altstadt. Der Moderator kann die Leute auf der vollen Tribüne immer wieder dazu motivieren, sich zu bewegen oder im Takt zu klatschen.