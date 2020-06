Beharrlichkeit zahlt sich für Traktor Basel aus

Alex für Alexander, Tobi für Tobias und Kuba für Jakub? Zunächst wirkt das ein wenig ungewohnt und die Frage stellt sich, wieso der Neuzugang des Herrenvolleyballteams von Traktor Basel von allen Kuba genannt wird. Der aus Polen stammende Spitzenvolleyballer stellt sich am Telefon auch gleich selbst als Kuba vor. Bei der Frage, was ihn dann mit Kuba verbindet, muss er lachen und sagt: «In Polen nennen dich alle Kuba, wenn du Jakub heisst. Das ist ganz normal.»

Die Herkunft des Spitznamens ist schon mal geklärt, aber noch ist unklar, wieso der Zwei-Meter-Riese zu Traktor Basel in die NLA wechselt. Der 32-Jährige wurde in Warschau geboren und wuchs in Polen auf. Bereits mit 19 spielte er dort in der höchsten Liga auf Spitzenniveau. 2016 wagte Radomski dann den Schritt ins Ausland und wechselte in die Schweiz zu Volley Näfels. In dieser Zeit kam er lediglich für die Volleyballsaison, also acht Monate, in die Schweiz. Die übrigen vier Monate des Jahres verbrachte er zuhause in Polen.

2018 wechselte Radomski zum VBC Uni Bern, der damals auch noch in der NLA spielten. Kuba bekam einen Job in der IT-Firma des Ex-VBC-Präsidenten Felix Merz und liess sich fest in Bern nieder. Als sich das NLA-Team aus finanziellen und personellen Gründen vom bevorstehenden Meisterschaftsbetrieb im Herbst 2019 zurückzog, half er in der 1. Liga aus. Bereits damals hätte er nach Basel zu den Traktoren wechseln können. Doch das Angebot lehnte er damals noch mit der Begründung ab, dass er sich lieber auf die berufliche Laufband fokussieren möchte. Zudem unterstütze Kuba das U20-Nachwuchsteam der Berner als Trainer. Eigentlich war nicht geplant, nochmal selber auf NLA-Niveau zu spielen.