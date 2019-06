Ajax Amsterdam hat in der abgelaufen Saison wohl jeden Fussballfan begeistert. Erst warfen die Holländer Real Madrid und Juventus Turin aus der Champions League, um dann durch einen Gegentreffer in letzer Sekunde im Halbfinal gegen Tottenham doch noch auszuscheiden. Welch Drama, welche Emotionen.

Doch nicht der sportliche Erfolg, vor allem die Art und Weise wie der Underdog in diesen Spielen auftrat, liess ihnen reihenweise Fussball-Herzen zufliegen. Leidenschaftlich aber trotzdem offensiv und schön anzuschauen. Selbst nach Führungen griff das Team von Trainer Erik ten Hag weiter an und wurde für diese attraktive Spielweise belohnt.

Der FCB will Ajax kopieren

FCB-Präsident Bernhard Burgener sagte an der GV: «Die Schweiz und Holland haben ähnliche Voraussetzungen.» Die Ajax-Erfolgsgeschichte würde Burgener gerne mit dem FCB kopieren: «Was die Holländer können, können wir auch. Die setzen auf Junge und haben damit Erfolg.» Tatsächlich ist der Marktwert der Ajax-Talente durch die internationalen Erfolge explodiert. Der 22-jährige Mittelfeld-Spieler Frankie de Jong wechselt im Sommer für rund 85 Millionen Franken zum FC Barcelona. Weitere Kollegen wie Captain Matthijs de Ligt dürften für ähnliche Summen transferiert werden.

Diese Beispiele zeigen, wie extrem abhängig Vereine wie Ajax Amsterdam oder der FC Basel von der Teilnahme an der Champions League sind. Vor der Saison 2018/19 hätte kaum einer auf Ajax gewettet. Wie der FCB war auch der holländische Traditionsverein in der Liga nur Zweiter geworden und musste auf dem Weg in die Champions League drei Qualifikationsrunden überstehen. Doch anders als Basel überstand Ajax diese Hürden und konnte so seine Erfolgsgeschichte schreiben. Neben dem Champions-League-Halbfinal feierte Ajax Mitte Mai auch den 34. Meistertitel.

Der Vergleich zwischen Ajax und dem FCB: