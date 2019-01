Trotz der Egalisierung der persönlichen Bestleistung war Salome Lang nicht zu 100 Prozent zufrieden. «1,90 Meter und die Limite für die Hallen-Europameisterschaften im März wären schon toll gewesen», sagt sie. Noch bleiben fünf Wochenenden bis zum Selektionstermin. Darum sagt Salome Lang auch: «Mir ist schon mal ein riesiger Stein vom Herzen gefallen.» Nach den Uni-Prüfungen in dieser Woche und dem geglückten Comeback wird sie an allen fünf Wochenenden Wettkämpfe absolvieren.

Nach dem «Go» der Ärzte im Frühsommer 2018 entschied Salome Lang gemeinsam mit ihrem langjährigen Coach Alain Wisslé, dass sie in der zweiten Saisonhälfte trotzdem keine Wettkämpfe machen wird. Zu kurz wäre die Vorbereitungszeit gewesen. Nach den Zwischenprüfungen im BWL-Studium (in St. Gallen) begann sie Anfang Juli mit dem Aufbautraining, «mit Basic-Arbeit», wie sie verdeutlicht.

Ihr blieb nichts anderes übrig, als die traurige Realität zu akzeptieren. Die Studentin schrieb das Jahr 2018 sportlich ab und versuchte die Verletzungspause anderweitig zu nutzen. Salome Lang schenkte beispielsweise der Beweglichkeit, der Rumpfstabilität und der Physiotherapie mehr Beachtung. Diese Faktoren waren in ihrem Sportleralltag bisher immer zu kurz gekommen. Ausserdem erkannte sie den mentalen Wert der Pause: «Ich nahm mir in dieser Phase auch einmal Zeit für andere Dinge, etwa zum Kaffeetrinken mit einer Freundin.»

Nach der Hallen-EM im März will Salome Lang auch an den U23-Europameisterschaften im Juli im schwedischen Gävle antreten. Vor zwei Jahren war sie Vierte, jetzt liebäugelt sie mit dem Podest. Auch auf ihr Heimspiel, die Elite-Schweizer-Meisterschaften im August in Basel, freut sich Salome Lang. Und wenn der Rücken hält, könnten auch die Weltmeisterschaften im Herbst in Doha noch zu einem Thema werden. Die stellen zwar kein direktes Saison-Ziel dar, dennoch ist Salome Langs Optimismus nicht unbegründet: «Ich bin noch nie auch nur annähernd so gut in eine Saison gestartet.»