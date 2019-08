Der Gegner war einfach besser, spritziger und auch kämpferisch stark. Zu dieser Erkenntnis waren die Spieler des SV Muttenz nach 90 Minuten gegen die U21 der Grasshoppers gelangt. Obwohl der 1.-Liga-Aufsteiger aus dem Baselbiet keineswegs enttäuschte, war die Hürde einfach zu hoch und die 1:4-Heimniederlage die logische Konsequenz .

Die kombinationssicheren Zürcher drückten der Partie von Beginn weg ihren Stempel auf und gingen in der 23. Minute durch Sandro Knab in Führung. Obwohl die Rotweissen dran am Gegner waren, schaffte es der GC-Mittelfeldspieler einen scharfen Flachschuss im Eck zu platzieren. Captain Fabio Fehr erhöhte im Anschluss das Skore auf 0:3 (31., 47.), ehe Srdan Sudar per Kopf auf 1:3 verkürzen konnte (49.).