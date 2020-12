Bis zur Halbzeit ebenbürtig - RTV verliert gegen schwachen HSC Suhr-Aarau

Jubelnde Fans, Trommeln und Tröten werden aktuell im Rankhof schmerzlich vermisst in der Coronazeit mit Fanabstinenz. Immerhin auswärts in der Schachen Sporthalle durfte das Team von Trainer Darijo Bagaric am Nikolaustag die Fanatmophäre von 50 auserwählten Zuschauern miterleben. Der Kantönligeist mit seinen unterschiedlichen Coronareglementen macht auch nicht vor dem Handballsport Halt.

Torscheue Offensive bei beiden Teams

Auf dem Feld bekamen die HSC-Supporter, die per Los ihre Plätze zugewiesen bekamen, kein Nikolausgeschenk offeriert. Die Surer, die souverän in die Saison gestartet waren und erst in den letzten fünf Spielen zwei Unentschieden und eine Niederlage verkraften mussten, wurden ihrer Favoritenrolle nicht gerecht. Der Spielbeginn war zäh und erst in der zwölften Spielminute gelang dem Tabellenzweiten durch Tim Aufdenblatten das erste Tor. Das lag auch an der guten Leistung des RTVs in der ersten Halbzeit. Defensiv zogen die Basler die richtigen Schlüsse aus der vergangenen Niederlage gegen den TSV St. Otmar und verteidigten deutlich aggressiver und offensiver. Weil RTV-Schlussmann André Willimann zudem den Kasten dicht machte, führten die Realturner bis zum Pausenstand von 7:7. Das Unentschieden in der Halbzeitpause lag vor allem am unzureichenden Angriff. Die Schwarz-Weissen bekundeten Offensivprobleme und bissen sich die Zähne aus an der HSC-Abwehr, die sowieso pro Partie im Schnitt nur gerade 21 Tore zulässt.

Die entscheidende Torwende

Gleich zu Beginn der zweiten Hälfte gelang dem HSC Suhr-Aarau der erste Führungstreffer und damit die entscheidende Wende. Die Suhrer gaben diese Führung nicht mehr aus ihren Händen. Das Team von HSC-Coach Misha Kaufmann passte sich der aggressiven Verteidigung der Basler gekonnt an und nutzte vermehrt das Zuspiel zum 2,02 Meter grossen Kreisläufer Martin Slaninka. Der slowakische Hüne provozierte so vier wichtige Siebenmeter und destabilisierte die RTV-Defensive entscheidend. Diese Löcher nutzten vor allem der mittlere Rückraumspieler Manuel Zehnder und der rechte Flügel David Poloz und erhöhten den Score ihres Teams um acht respektive sechs Tore. Der RTV Basel hatte dieser Offensive wenig entgegenzuhalten und musste oft wegen drohendem Zeitspiel aus ungünstigen Winkeln werfen: Topscorer Aleksander Spende verwertete von seinen 16 Torversuchen gerade noch die Hälfte. Nur noch Flügelspieler Basil Berger konnte mit seinen drei Treffern mithalten, die restliche Offensive blieb deutlich unter ihrem Potenzial und hatte Trefferquoten, die meist unter 50 Prozent lagen. Nach 60 Minuten Spielzeit war der Spielstand von 23:17 in Stein gemeisselt.

Nicht vorgelegt für das kommende Kellerduell

Gegen Topteams gehe es beim RTV eher um den Spass als um das Resultat, wie Aleksander Spende vor kurzem unverblümt in einem Interview bei Telebasel zugab. Auch wenn die Ressourcen der Realturner nicht auf demselben Niveau liegen wie beim HSC Suhr, wäre in dieser Partie doch mehr möglich gewesen. Gerade weil der Tabellenletzte GC Amicitia gegen die Aargauer am vergangenen Donnerstag einen Punkt für sich verbuchen konnte, schmerzt diese Niederlage. Der RTV konnte sich kein Polster ergattern für das Kellerduell gegen die Zürcher in der nächsten Woche. Das wegen Corona auf den kommenden Mittwoch verschobene Spiel muss daher unbedingt gewonnen werden, wollen die Basler den komfortablen Vierpunkte-Vorsprung halten.