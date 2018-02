Am Ende ist es ein ganz bitteres Resultat, mit dem die U19 des FC Basel in den Achtelfinals der Youth League an Atlético Madrid scheitert. 0:1 verliert das Team von Arjan Peço auswärts in Madrid, ohne dabei die deutlich schlechtere Mannschaft gewesen zu sein.

Die Basler, die sich im Vergleich zu den Madrilenen als Gruppenerster direkt hatten für die Achtelfinals qualifizieren können, während Atlético den Umweg via Playoffs hatte bestreiten müssen, verkauften sich teuer. Weil aber die Achtelfinals nur aus einem Spiel bestehen, sind diese nach der Niederlage nun Endstation für den FCB.