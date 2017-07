Auch die Starwings haben neben dem neuverpflichteten Trio Petar Babic, Nemanja Ca­lasan und A.J. Hess einen vierten Ausländer. Dieser heisst, wie in der letzten Saison, Björn Schoo (36). Der 213 Zentimeter grosse Deutsche ist aber berufstätig und somit «nur» ein Feier­abendprofi. Schoo zeigte vor allem in der Endphase der letztjährigen Meisterschaft, warum er jahrelang in höchsten europäischen Ligen gespielt hatte.

Mit einer Freiwurfquote von sagenhaften 80 Prozent wies Schoo, für einen Center ausser­gewöhnlich, die drittbes­te Freiwurfquote aller Nationalliga-A-Akteure auf. «Björn ist ein ganz wichtiger Eckpfeiler in unserer Mannschaft und ist mit seiner Erfahrung, gerade in hektischen Phasen, sehr wertvoll. Umso mehr, als wir heuer mit drei neuen, wenn auch zwei sehr erfahrenen Profis in die neue Saison gehen», so Cheftrainer Roland Pav­loski.