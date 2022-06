Boxen Arnold Gjergjaj vor seinem Comeback nach drei Jahren Pause: «Ich bin nicht älter, sondern reifer geworden» Am Freitagabend bestreitet Arnold Gjergjaj seinen ersten Boxkampf seit drei Jahren. Der mittlerweile 37-Jährige hat ein klares Ziel für sein Comeback. Und sagt, wieso er überhaupt noch einmal in den Ring steigt.

Arnold Gjergjaj steigt am Freitag zum ersten Mal nach drei Jahren wieder in den Ring. Archivbild/Kenneth Nars

Drei Jahre nach seinem letzten Kampf gibt der mittlerweile 37-jährige Arnold Gjergjaj am Freitagabend im Stadthofsaal in Uster sein Comeback. Gegner des Prattler Schwergewichtsboxers ist der 26-jährige Kroate Tomislav Sentic, der bisher sieben Kämpfe bestritten und dabei fünfmal (wovon viermal durch K.o.) gewonnen hat. Mit seiner Erfahrung aus 36 Kämpfen (33 Siege, 24 durch K.o.) ist der 1,97 Meter grosse Gjergjaj trotz der langen Pause der Favorit.

Boxer spucken vor einem Kampf gerne grosse Töne. Was kündigen Sie an?

Arnold Gjergjaj: Zwei Runden darf der Kampf schon dauern, dann soll es vorzeitig zu Ende gehen. Ich will durch K.o. gewinnen.

Zuerst war als Gegner der erfahrene deutsche Toni Thes vorgesehen. Warum boxen Sie nun gegen den gänzlich unbekannten Tomislav Sentic?

Toni Thes ist 36 Jahre und damit für den Schweizer Box-Verband Swiss Boxing, der die Bewilligung erteilt, zu alt. Ausnahmen wären möglich, aber bei Toni Thes schätzt Swiss Boxing das Risiko, dass er sich verletzt, als zu hoch ein. Wir hätten gerne einen anderen erfahrenen Boxer als Ersatz verpflichtet, doch die wollten alle zu viel Geld – 30000 oder gar 40000 Franken. Nun kommt Tomislav Sentic. Er ist zwar auch nicht gerade gratis, aber bei ihm gab es vom Verband kein Veto. Ich hätte gerne über acht, ja vielleicht sogar zehn Runden geboxt. Doch dann hiess es, ich hätte seit drei Jahren nicht mehr geboxt und man mache sich Sorgen um mich. So sind halt sechs Runden draus geworden.

Ganz ehrlich, warum steigen Sie nach drei Jahren Pause mit 37 nochmals in den Ring?

Mit 37 Jahren bin ich im besten Box-Alter. Eigentlich könnte ich mich zurücklehnen: Ich habe eine gesunde, intakte Familie, mit dem Tankstellen-Shop beim Kannenfeld-Platz eine tolle Herausforderung und ein schönes Box-Gym in Pratteln. Aber ich bin mit dem Profiboxen noch nicht fertig. Vor allem im Kopf habe ich zugelegt, ich bin mental stärker als früher. Deshalb habe ich auch das Gefühl, dass ich nicht älter, sondern reifer geworden bin. Ich will sehen, was noch alles möglich ist.

Was sagt denn Ihre Frau zum Kampf?

Wir sitzen gerade im Auto. Ich frage sie mal. Marta, der Journalist will wissen, ob du Freude daran hast, dass ich nochmals boxe. (Aus dem Hintergrund ist ein lautes «Nein!» zu hören.) Sie sagt nein (lacht). Natürlich verstehe ich sie, dass sie besorgt ist. Aber man muss auch sehen, dass ich in meiner ganzen Karriere nicht viele Schläge an den Kopf gekriegt habe. Ich halte das Risiko für überschaubar.

Mit welchem Gewicht treten Sie an?

Ich wiege derzeit 105 Kilogramm. Es könnten vielleicht zwei, drei Kilo mehr sein. Wichtig ist jedoch vor allem, dass ich mich gut fühle. Was auch mit meiner Ernährung zu tun hat. Ich esse glutenfrei. Und normalerweise stehe ich voll aufs 18/6-Fasten, also innert sechs Stunden essen und dann 18 Stunden nicht mehr. Aber im Hinblick auf den Kampf habe ich das jetzt ausgesetzt. Es ist wichtig, dass ich genügend Reserven und Power habe. Damit man mich am Freitagabend siegen sieht.