28. Minute: Erneut ist der FCB am Zug. Otar Kakabadze verliert die Kontrolle über den Ball, Kevin Bua greift blitzschnell zu. Im Alleingang scheitert er an Marius Müller, der den Ball allerdings nur noch wegfausten kann. Prompt landet das runde Leder bei Arthur Cabral, der sich von Lucas unbeobachtet angeschlichen hat. Hinter dessen Rücken trifft er zum 1:0 für den FCB.

34. Minute: Bei seinem Lauf nach aussen stoppt Valentin Stocker im goldrichtigen Moment und lanciert einen hohen Ball auf Kevin Bua. Dieser scheitert erst am Pfosten, dann an FCL-Goalie Müller, den optimalen Winkel hat er längst verpasst.

42. Minute: Der FCB braucht einmal mehr wenig Platz, um glücklich zu sein, Luca Zuffi wird er trotzdem gewährt. Er bedient Kevin Bua, der an Müller scheitert. Der wild winkende und sich in guter Position befindende Arthur Cabral hätte den Ball wohl auch gerne gehabt, doch in dieser Szene bleibt er nur ein Statist. Mit dem 1:0 geht der FCB somit in die Pause.