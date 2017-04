Es ist eine Derniere für ihn. Genauso wie für Präsident Bernhard Heusler. Im Sommer machen sie Platz für die Neuen, Präsident Bernhard Burgener und Sportdirektor Marco Streller. Heitz gibt zu, dass es irgendwie komisch sei, kaum mehr etwas zu tun zu haben, während zwei Büros nebenan Marco Streller die kommende Saison plant. Auf Hoch touren. Er spricht davon, wie uner wartet stark diese Saison sei. So früh schon Meister, praktisch keine Baisse, konstant gute Leistungen mit ein paar kleinen Ausnahmen. Er wirkt abgeklärt, gefasst.

Ganz anders Bernhard Heusler. «Ich hätte es nicht erwartet, aber jetzt ist es doch sehr speziell», sagt er. Zwar versucht er, die Emotionen zu kontrollieren, doch man hört und spürt, dass ihn dieser Moment bewegt. Er sagt: «Es gibt viele Klubpräsidenten, die genauso hart arbeiteten wie ich und denen es nie vergönnt war, Meister zu werden. Daher bin ich in erster Linie dankbar.»

Während er sich in den Teambus zurückzieht, wird Renato Steffen von Kumpel Taulant Xhaka mit Champagner geduscht. Und die lauschenden Reporter gleich mit. Aus der Kabine sind die Jubelschreie der Spieler zu hören. Es ist geschafft. Im zweiten Anlauf machen die Basler den Sack zu. 2:1-Sieg in Luzern dank Toren von Doumbia und einem herrlichen Steffen-Schlenzer. Der Anschlusstreffer von Marco Schneuwly kommt zu spät. Die Meisterparty läuft.

Irgendwie lag es in der Luft. Wie der Raclette-Duft, der in Schwaden über den Köpfen der Fussball-Fans hing vor dem Spiel. Noch am Morgen hingen die Wolken tief über der Innerschweiz. Matschiger Schnee lag auf den Strassen. Am Nachmittag riss der Himmel auf. Kurz vor dem Spiel schien die Sonne, Bier dosen säumten die Strassen auf dem Weg zum Messegelände in Luzern. Alles war bereit für die grosse Sause.

Und der FCB liefert, so wie er in den vergangenen Jahren immer geliefert hat. Gleich zu Beginn das erste Tor, die ersten Sprechchöre: «Wär nid gumpet, isch ke Basler, hei, hei, hei!» Unter dem Stadiondach quillt Rauch hervor. Rot flackernd von den Pyros der Fans. Der Rausch beginnt früh und er dauert lang. Kurz vor 23 Uhr fährt der Bus der Basler los. Richtung Heimat, ab zum Barfi, zur grossen Party. Für manch einen wie Torschütze Doumbia die erste Meisterfeier in der Schweiz. Für andere die letzte. Auf jeden Fall eine unvergessliche.