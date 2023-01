Die spanische Hofreitschule Wien zeigt die Eröffnungsshow

In den letzten Jahren war das Weltcupturnier - damals noch CSI- dafür kritisiert worden, keine Eröffnungsshow zu bieten. Das ändert sich nun dieses Jahr. Den Organisatoren ist es gelungen, die spanische Hofreitschule Wien nach Basel zu holen.

Am Donnerstagabend zeigen sie in einer eindrucksvollen Show, was man mit viel Arbeit, Disziplin und Herzblut zusammen mit einem Pferd erreichen kann. Sprünge, das bewusste Aufstellen auf die Hinterbeine mit und ohne Reiter auf dem Rücken, ein choreografisches Dressurprogramm aller acht Reiter und Reiterinnen. Und das stets im harmonischen Einklang zwischen Pferd und Reiter, was für die ein oder andere Gänsehaut bei den Zuschauer sorgen dürfte.