Conference League Mit zwei Treffern hält Zeki Amdouni die Basler Hoffnung auf das Halbfinale aufrecht Der FC Basel reist mit einem 2:2 gegen OGC Nizza zum Rückspiel der Viertelfinals in der Conference League. Nach einem Doppelschlag von Nizzas Goalgetter Terem Moffi samt fabelhaftem Fallrückzieher lässt sich das Team von Heiko Vogel nicht unterkriegen.

Basel feiert seinen Doppeltorschützen: Zeki Amdouni wird von Wouter Burger (links), Michael Lang und Bradley Fink (verdeckt) zum 2:2 beglückwünscht. Bild: Claudio Thoma / freshfocus

Als die lange europäische Reise des FC Basel auf ein unausweichliches Ende zuzusteuern schien, schlug Zeki Amdouni ein weiteres Mal zu. Mit seinem zweiten Treffer im Viertelfinal der Conference League zum 2:2 (1:2) gegen OGC Nizza lebt die Hoffnung für das Rückspiel nächsten Donnerstag. Gegen das Klasse-Team von der Côte d’Azur wird es jedoch eine Mammutaufgabe, zum zweiten Mal in der Klubgeschichte ein Europacup-Halbfinale zu erreichen.

Während der FCB seine eigenen Probleme aufarbeitet wie die schweren Ausschreitungen Teile seiner Fans, war auch die Vorbereitung von Nizza auf die Partie in der Schweiz nicht störungsfrei. PSG-Trainer Christophe Galtier sieht sich aus seiner Zeit in Nizza (2021/22) mit Rassismusvorwürfen konfrontiert, die der ehemalige Sportchef kolportiert haben soll. Der Satz, dass «zu viele schwarze und muslimische Spieler» im Kader der Südfranzosen stünden, fliegt Galtier nun um die Ohren und für Nizzas aktuellen Trainer Didier Digard, damals für die 2. Mannschaft zuständig, muss das auch deshalb sehr unappetitlich klingen, weil er selbst, ohne grosses Aufhebens zu machen, zum Islam konvertiert ist.

Der Nachfolger des im Januar entlassenen Lucien Favre schob das Thema am Vorabend der Partie in Basel gelassen zur Seite und stellte seine Mannschaft für den dritten Europacup-Viertelfinal des Vereins (nach 1957 und 1960 im Meistercup) in einer leicht veränderten Grundordnung im Vergleich zum Achtelfinale gegen Sheriff Tiraspol (1:0 und 3:1) oder zum letzten Ligaspiel am Samstag gegen Paris St. Germain (0:2) auf.

Conference League Viertelfinale, Hinspiele KAA Gent – West Ham 1:1

FC Basel – OGC Nizza 2:2

Lech Posen – Fiorentina 1:4

RSC Anderlecht – AZ Alkmaar 2:0



Rückspiele: Donnerstag, 20. April

Heiko Vogel bot so etwas wie die beste Elf auf, die man sich nach dem aktuellen Formstand vorstellen kann, allerdings mit dem immer noch besten Scorer der Saison, Darian Males, auf der Bank, und einer Dreierkette im Abwehrzentrum mit Michael Lang, Kasim Adams und Andy Pelmard, den nach dem Ausfall von Arnau Comas, Fabian Frei sowie Riccardo Calafiori letzten valablen Kandidaten für diese taktische Variante. Ausserdem biss Marwin Hitz auf die Zähne, dessen Einsatz aufgrund von Übelkeit bis kurz vor Anpfiff in Frage stand.

Amdouni zündet Funken, Moffi löscht ihn wieder

Vor 21277 Zuschauern, einer Kulisse, die grösser war als sich angedeutet hatte, aber für ein Europacup-Viertelfinal dennoch eine leise Enttäuschung ist, begannen die Rotblauen im 17. Spiel der laufenden Kampagne couragiert. Und in Wallung geriet das Joggeli rasch.

In der 23. Minute entwischt Dan Ndoye mit einem langen Ball von Adams. Den Rettungsversuch von Jean-Clair Todibo wertete der schwedische Schiedsrichter als elfmeterwürdig, ein diskutabler Entscheid, der jedoch auch der Überprüfung durch den VAR standhielt. Wie dann Zeki Amdouni beim Elfmeter Kasper Schmeichel verlud, hat seine eigene Klasse (26.).

Dass die Führung nur zwölf Minuten hielt, lag an ungenügendem Abwehrverhalten: Ndoye zog gegen Ramsey den Kürzeren, Adams gegen Laborde und Burger kam schliesslich zu spät gegen den Torschützen, den bulligen Nigerianer Terem Moffi.

Und dieser Moffi, im Januar von Lorient ausgeliehen und für eine Ablöse von 20 Millionen Euro zu haben, zauberte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte auf eine butterweiche Flanke von Gaetan Laborde den Moment des Abends: Bei seinem perfekten Fallrückzieher zum 1:2 blieb dem Publikum die Spucke weg, einschliesslich Heiko Vogel, der den zweiten Gegentreffer mit anerkennender Mimik quittierte.

Bei allem nie nachlassenden Basler Engagement verfestigte sich nach Seitenwechsel das Kräfteverhältnis. Nizza verteidigte die Führung souverän, liess wenig zu und stand am Ende bei 60 Prozent Ballbesitz und 88 Prozent Passgenauigkeit.

Aber der FCB hat Zeki Amdouni. In der 71. Minute stand er goldrichtig, um eine Flanke von Lang aus kurzer Distanz einzunicken. Ein Tor, das die Hoffnung für das Rückspiel aufrechterhält. Und der FCB hat Marwin Hitz, der das Unentschieden festhielt.