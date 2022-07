Halbzeit in Belfast: Ein schwacher FCB geht dank eines traumhaften Millar-Schlenzer mit 1:0 in die Pause

Nach dem 2:0-Sieg im Hinspiel geht der FC Basel mit einer guten Ausgangslage in das Rückspiel gegen den Crusaders FC. Im Vergleich zum Super-League-Spiel gegen Servette am Sonntag verändert Alex Frei die Aufstellung auf drei Positionen. Anpfiff in Belfast ist um 21 Uhr.