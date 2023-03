Conference League Vorteil verspielt: Der FC Basel führt im Achtelfinal-Hinspiel gegen Bratislava zweimal, gewinnt aber nicht Die Tore von Zeki Amdouni zum frühen 1:0 und Andi Zeqiri zum 2:1-Pausenstand waren zu wenig: Der FC Basel kommt vor 13'202 Zuschauenden im St. Jakob-Park gegen Slovan Bratislava nicht über ein 2:2 hinaus. Die Entscheidung fällt in einer Woche in der Slowakei.

Mr. Europacup trifft erneut: Andi Zeqiri erzielt in der 40. Minute die erneute Basler Führung. Urs Lindt / freshfocus

Wenn im März noch ein Schweizer Team im Europacup spielt, ist das meistens der FC Basel. Zwölf Mal hat der FCB seit 1999 ein Achtelfinale gespielt und auch in dieser Saison haben die Basler mehr Uefa-Koeffizienten-Punkte (9) geholt als YB, Zürich und Lugano zusammen (7,5).

«Es ehrt mich, dass wir als einziges Schweizer Team überwintern und auch noch gegen Trabzonspor weitergekommen sind. Das zeigt, dass wir Qualität haben», sagt David Degen vor dem Hinspiel am Donnerstagabend gegen Slovan Bratislava. Zum ersten Mal in diesem Jahr tritt der FCB-Präsident öffentlich – drei Minuten im Pay-TV – auf.

Zur Trainerfrage lässt er sich nur zwei Sätze entlocken: «Wir lassen uns Zeit, aber es war nie ein Thema, dass Heiko Vogel Trainer bleibt. Den Flow jetzt zu brechen, ist vielleicht nicht das sinnvollste.» Und von seinem Team erwartet Degen gegen Bratislava, das in der Gruppenphase den FCB mit 2:0 und 3:3 in die Schranken wies und so dank des besseren Direktvergleichs die Zwischenrunde überspringen konnte, einen Sieg.

Das rotblaue Startfurioso wird belohnt

Das Wiedersehen des slowakischen Meisters mit dem Zweiten der abgelaufenen Super-League-Saison beginnt ohne den am Rücken verletzten FCB-Captain Fabian Frei. Keine Minute ist gespielt, als Slovans Malik Abubakari frei vor Marwin Hitz auftaucht, den Ball aber vor lauter Überraschung nicht im Tor unterbringen kann.

Doch dann startet der FCB sein Startfeuerwerk. Anton Kade, Zeki Amdouni und Dan Ndoye kommen im Minutentakt zu Abschlüssen und nach sechs Minuten ist es Basels Mann der Stunde Amdouni, der nach einem nach vorne abgewehrten Ndoye-Schuss zum 1:0 abstaubt. Das neunte Tor des Genfers, der am Wochenende beim 1:0 in Luzern noch angeschlagen geschont wurde, im Jahr 2023.

Doch die Führung währt nur zehn Minuten. Slovan kommt nach einem Geniestreich-Lupfer-Assist von Captain und Ex-Manchester-City-Profi Vladimir Weiss, vor dem Vogel vor dem Spiel extra noch gewarnt hatte, zum Ausgleich. Nach viereinhalbminütiger VAR-Kontrolle wegen einer möglichen Millimeter-Abseitssituation zählt das 1:1 von Jurij Medvedev. «Wir wissen, dass Slovan eine abgezockte Truppe ist», sagte Michael Lang vor dem Spiel. Der Ausgleich bestätigt diese Erkenntnis und er nimmt dem FCB den Schwung aus der Startphase.

Nach längerer Flaute fällt dann in der 40. aus dem Nichts das 2:1 für den FCB. Kade findet mit einem scharfen Zuspiel Andi Zeqiri, der Knipserqualitäten beweist. Der Basler Mr. Europacup trifft damit zum sechsten Mal in dieser Saison international und das zu einem wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Pause. Denn weil Hitz in der Folge zweimal stark pariert, bleibt es bei der knappen Führung.

Wieder zeigt sich Bratislava eiskalt

Nach dem Seitenwechsel versucht Slovan, etwas engagierter nach vorne zu spielen. Doch Chancen gibt es hüben wie drüben zunächst keine, weil der FCB – wieder mit Dreier- respektive Fünferkette – kaum Räume bietet und seinerseits die Angriffe zu unpräzise ausspielt.

Es dauert 70 Minuten, ehe Bratislava die erste Chance der zweiten Halbzeit hat. Wieder hat Weiss seine Füsse im Spiel und diesmal ist es Abubakari, der seine Flanke, die von Hugo Novoa nicht verhindert wird, viel zu freistehend per Kopf ins lange Eck zum 2:2 verlängert.

Nur 13202 Zuschauer – im Gruppenspiel waren es noch 1000 mehr – sehen dann, wie der FCB wieder etwas zielstrebiger nach vorne spielt. Doch Tore fallen keine mehr, auch weil Amdouni in der 90. per Kopf nur den Pfosten trifft.

Durch das 2:2 hat Degen jetzt zwar nicht, was er vor dem Spiel forderte. Doch sein Sportdirektor und Interimstrainer sagte schon am Mittwoch: «Die Partie wird im Rückspiel entschieden.» Und jetzt erwartet die Basler in einer Woche (Anstoss 18.45 Uhr) ein wohl mit 22500 Zuschauern ausverkauftes Národný futbalový štadión. Dort soll dann das fünfte FCB-Viertelfinale seit der Europacupreform klargemacht werden.

Das Telegramm Basel – Slovan 2:2 (2:1) St. Jakob-Park. – 13’202 Zuschauende. – SR: Obrenovic (Slowenien). – Tore: 6. Amdouni (Ndoye) 1:0. 17. Medvedev (Weiss) 1:1. 40. Zeqiri (Kade) 2:1. 70. Abubakari (Weiss) 2:2. Basel: Hitz; Lang, Pelmard, Calafiori; Novoa, Xhaka (63. Diouf), Burger, Kade (63. Lopez); Ndoye (87. Millar), Amdouni; Zeqiri (78. Augustin). Bratislava: Chovan; Lovat, De Marco, Kashia, Medvedev; Lichy, Kucka (93. Jarjue); Cavric (77. Agbo), Weiss (77. Green),Chakvetadze (77. Barseghyan); Abubakari (87. Zmrhal). Bemerkungen: Basel ohne Males (gesperrt), Frei, Comas, Vogel (verletzt). Slovan ohne Kankava (gesperrt). – Verwarnungen: 45.+2 Weiss (Foul), 62. Lichy (Foul), 73. Kashia (Foul). 95. Hitz (Reklamieren). – 63. FCB-Trainer Vogel verwarnt. – 90. Kopfball Amdouni an den Pfosten.