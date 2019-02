«Es war das erwartet schwere Auswärtsspiel im Tessin. Da haben in dieser Saison schon andere Favoriten Punkte liegen gelassen», sagte nach dem von Gabi Schottroff mittels Blockabwehr verwerteten Matchball Sm’Aesch-Head-Coach Andreas Vollmer.

Nach relativ souverän gewonnenem Startsatz kam der Favorit aus dem Baselbiet im zweiten Durchgang plötzlich in Rücklage. Dies lag vor allem daran, dass die Zuspiele der wieder genesenen Taylor Tashima in dieser Phase des Spiels nicht mehr so präzis und variabel gelangen und die Angriffe dadurch für die Gastgeberinnen eher zu durchschauen waren.

Es war aber auch eine unglaubliche Steigerung der Lugano-Angreiferin Ellen Amaral, die in diesem zweiten Satz 13 Punkte (von letztlich total 25 im ganzen Spiel) machte und damit den Hauptanteil am Satzausgleich der Luganesi beanspruchte.

Von Piekartz und Tupac sorgen für die Wende

Nach der Pause sorgten dann die jetzt definitiv bis Ende Februar beim Team bleibende Passeuse Tess von Piekartz und die in der Feldabwehr jetzt grossartig agierende Libera Kristen Tupac für die Steigerung bei den Gästen.

Im Angriff punkteten nun neben Topskorerin Dora Grozer auch Schottroff, Capitaine Madlaina Matter, Jessica Ventura und die Oesterreicherin Monika Chrtianska regelmässig und holten sich verdient die Satzführung zurück.

Zwar gaben sich die Tessinerinnen noch nicht geschlagen und führten ihrerseits im vierten Satz beim zweiten technischen Time-Out mit 16:10, doch die klaren Worte des Trainers und tolles Teamwork brachten in der Folge doch noch den Drei-Punkte-Sieg und damit die Verteidigung der Leaderposition.