Trotzdem muss er nach nur 45 Minuten unter die Dusche. Für ihn kommt Geoffroy Serey Die, der von Fabian Frei die Rolle im defensiven Mittelfeld übernimmt. Frei wiederum rückt nach hinten und spielt in der zweiten Halbzeit neben Suchy in der Innenverteidigung. Auch er macht seinen Job, und so steht beim FC Basel auch beim Schlusspfiff die Null.

Anders bei den Luzernern: In der 61. Minute spielt Michael Lang den Ball scharf in die Mitte, Albian Ajeti kommt herangespurtet und schiebt zum 1:0 ein. Dabei bleibt es bis zum Schluss. Luzern kann von den personellen Schwierigkeiten der Basler im Abwehrzentrum nicht profitieren.

Richtig gefährlich werden die Innerschweizer eigentlich bloss, wenn sie von den Baslern dazu eingeladen werden. Einmal bei einem Fehler im Aufbau in der ersten Halbzeit und dann, als Daniel Follonier einen Freistoss kurz nach der Pause an den Pfosten knallt. Ansonsten bleibt Luzern blass. Basel dagegen zeigt einige gute Angriffe.

Auffällig vor allem die Neuzugänge: Samuele Campo zeigt, warum alle von seinem linken Fuss schwärmen. Valentin Stocker wuselt bei seiner Rückkehr ins Joggeli schon wieder ordentlich am Flügel. Und Fabian Frei dirigiert souverän. Gezeigt hat sich aber eben auch, dass noch ein Mann fehlt.