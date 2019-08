Schon früh setzt sie sich mit Alessandra Keller und Nicole Koller als Schweizer Spitzentrio ab. Zu Beginn der letzten Runde liegt Neff noch hinter den jüngeren Kolleginnen, greift dann aber beim letzten Anstieg an und gewinnt am Ende mit knapp einer halben Minute Vorsprung vor Keller und Koller.

Das Bikefestival Basel lockt am Wochenende rund 10 000 Velobegeisterte aus der Region zum Schänzli nach Muttenz. Neben den akrobatischen Shows gibt es mehrere Mountainbike-Rennen, von welchen die beiden Elite-Rennen des Proffix Swiss Bike Cup am Sonntag die sportlichen Highlights sind. Bei den Elite-Damen ist Jolanda Neff der Publikumsmagnet.

Nebenan stehen die Bikes nicht still, sondern fliegen durch die Luft. Die Fahrer der Bike World Jump Show sorgen beim Publikum für «Ahs» und «Ohs», wenn sie sich bei fünf Meter hohen Sprüngen mit dem Bike um die eigene Achse drehen, die Beine in die Luft strecken und nach mehreren Salti (meistens) sicher auf beiden Rädern landen.

Bei den Herren war deswegen Gerhard Kerschbaumer im Vorfeld als grosser Favorit gehandelt worden. Der Südtiroler muss den Sieg am Bikefestival aber dem Schweizer Lars Forster überlassen. Der Gameplan des 26-Jährigen geht am Sonntag perfekt auf. «Ich wusste, ich muss nach den ersten Bahnrunden vorne sein, noch vor dem ersten Anstieg. So konnte ich mich im mittleren Teil erholen und mich in der letzten Runde mit einem Sprint wieder an die Spitze setzen.»

Auch für Forster ist der Sieg eine wichtige Bestätigung vor der WM. Nach einer Verletzungspause ist der Sieg in Basel der erste für ihn. Acht Sekunden hinter ihm klassiert sich Kerschbaumer im zweiten Rang, danach folgen drei Schweizer im Klassement.