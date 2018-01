Als SRF-Moderator Rainer Maria Salzgeber sie Ende November bei der Auslosung der Halbfinals Robert Breiter, Leiter Rechtsdienste beim SFV, stellt, meint dieser: «Leider wissen wir noch nicht, wo der Cupfinal stattfinden wird, aber wir diskutieren die verschiedenen möglichen Austragungsorte. Das alles ist aber nicht ganz einfach.» Warum eigentlich ist das so schwierig?

Es gebe keinen speziellen Grund dafür, sagt Yannick Rappan, SFV-Mediensprecher, auf Anfrage der «Schweiz am Wochenende». Zudem sei es in der Vergangenheit auch schon vorgekommen, dass der Verband erst Anfang Jahr kommuniziert habe, wo der Final stattfinden werde. Welche Kriterien muss denn der Finalort eigentlich erfüllen? «Das Gesamtpaket muss stimmen», so Rappan.

Sonderfall Schweiz

Dass es in der Schweiz überhaupt zu solchen Diskussionen kommt, ist ein Sonderfall. Gemeinhin werden die Cupfinals fast überall in der Hauptstadt ausgetragen. Das war auch in der Schweiz über viele Jahre so. Zwischen 1937 und 2000 wurden alle Cupfinals in der Bundesstadt ausgetragen. Doch dann wurde 2001 das Wankdorf gesprengt, während wenige Monate zuvor das neue Joggeli eröffnet worden war. Bis zur Eröffnung des Stade de Suisse, wie das Wankdorf nach dem Neuaufbau genannt wurde, fanden alle Cupfinals in Basel statt. Ab 2006 wechselten sich Basel und Bern als Finalstätten ab.

Bis es in der Hauptstadt am Ostermontag 2014 zum Final zwischen FCZ und FCB kam. Bei den Fanmärschen der gegnerischen Lager kam es zu Ausschreitungen und massiven Sachbeschädigungen. Der ehemalige Berner Stadtpräsident Alexander Tschäppät meinte damals: «Sollen andere Städte versuchen, dieses Problems Herr zu werden.» SFV-Mitglieder liessen danach mehrfach verlauten, dass man sich in Bern «nicht mehr willkommen» fühle.

Und so ging der Final des zweitwichtigsten Klubwettbewerbs des Schweizer Fussballs auf Wanderschaft.

Erst Basel, dann Zürich und zuletzt Genf kamen zum Handkuss. Frei nach dem vom SFV angekündigten Rotationsprinzip zwischen den Städten mit grossen Stadien. Auf neuerliche Anfrage der «Schweiz am Wochenende» werden gar Exoten-Destinationen wie St. Gallen, Neuenburg oder Luzern erwähnt. Ernst zu nehmen ist diese Aussage kaum. Schliesslich hat auch der Verband ein Interesse daran, möglichst viele Fans bei diesem Fussballfest dabeizuhaben.

Unterdessen ist die Stimmung in Bern gekippt. Wie der «Sonntagsblick» Mitte Dezember publik machte, wollen fast 30 Berner National- und Ständeräte den Final zurück in die Hauptstadt holen. Das hat man auch beim SFV zur Kenntnis genommen. YB-Pressechef Albert Staudenmann sagt: «Wir sind in ständigem Austausch mit Stadt und Verband und freuen uns über die konstruktiven Gespräche.» Auch in Basel zeigt man sich an der Durchführung interessiert. Auch in Bezug auf den Cupfinal zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den beiden grossen Kontrahenten Basel und YB ab. Mit offenem Ausgang.