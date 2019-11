Das gabs noch nie: Der FC Basel gewinnt gegen Getafe und steht bereits nach vier Spielen im Sechzehntelfinal

Mit ausgebreiteten Armen rennt Fabian Frei in der 60. Minute an der Muttenzerkurve vorbei in Richtung Eckfahne. Der FCB-­Mittelfeldspieler hat soeben ­Getafe-Torhüter Chichizola bezwungen und den Ball zum 2:1 ins lange Eck geschlenzt. Silvan Widmer gebührt ein Grossteil dieses Treffers, hatte er sich doch davor mit einer Energieleistung und einem schönen Doppelpass mit Edon Zhegrova bis zum Sechzehner durchgetankt und Frei perfekt bedient. Der 30-Jährige muss in seinem 75. Europacup-Spiel nur noch vollenden. Das Tor bringt dem FCB im Spitzenspiel der Gruppe C nicht nur die verdiente Führung zurück. Es sichert dem Schweizer Vizemeister auch das Weiterkommen in der Europa League. Aber der Reihe nach.

Wie schon im Hinspiel kommt der FCB gut ins Spiel. Angestachelt von der Fan-Choreo, die das ganze Stadion ziert, und den 26298 Zuschauern, von denen die meisten den von der Muttenzerkurve bereitgelegten Plastiküberzug in Rot oder Blau übergezogen haben, drückt der FCB die spanischen Gäste von Anfang an hinten rein. Bereits nach acht Minuten und damit zehn Minuten eher als vor zwei Wochen im Hinspiel belohnt sich Basel mit dem 1:0. Raoul Petretta spitzelt den Ball direkt in den Lauf von Arthur Cabral. Der 21-jährige Brasilianer kann auf dem Weg zum Tor lange überlegen, entscheidet sich für einen Lupfer und netzt von der Strafraumkante gekonnt ein.

Super Atmosphäre auf den Rängen

Die frühe Führung durch den ersten Torschuss des Spiels bringt die vielen jungen Zuschauer noch mehr in Ekstase. Im Vorfeld hatte der FCB zahlreiche Tickets an Schüler und Junioren des Nordwestschweizer Fussballverbands verschenkt, um das Stadion zu füllen. Mit ­Erfolg. Seit dem damals ausverkauften Halbfinalhinspiel gegen Chelsea 2013 waren bei einem Europa-League-Spiel im Joggeli nicht mehr so viele Zuschauer vor Ort wie gestern. Nicht nur das Spiel, auch die Kulisse ist damit europacupwürdig.

