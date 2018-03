Der FC Basel verliert in der Meisterschaft auch auswärts in Luzern mit 0:1. Eine erste Halbzeit völlig ohne Emotionen wurde den Zuschauern geboten. Das Tor von Valeriane Gvilia unmittelbar zu Beginn der zweiten Hälfte war dann auch das erste nennenswerte Highlight. Im Anschluss zeigte der FC Basel nur wenige Aktionen. Die Highlights finden Sie in den Videos unten.