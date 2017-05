Im Auftrag des Kantons Basel-Landschaft betreibt die Stiftung Erlenhof ein Erstaufnahmezentrum in Arlesheim für unbegleitet, minderjährige Asylsuchende (UMA). Zudem betreibt der Erlenhof zwei Wohngruppen am Standort Reinach und Oberwil, in welchen die unbegleitet, minderjährigen Asylsuchenden nach Austritt aus dem Erstaufnahmezentrum eine langfristige und betreute Wohnform in Anspruch nehmen können. Insgesamt können in diesen Angeboten knapp 50 Jugendliche wohnen und in ihrer Integration in der Gesellschafts-, Kultur- und Berufsintegration begleitet werden.

Die Embolo Foundation engagiert sich für Menschen auf der Flucht sowie in prekären Situationen. In drei Projekten (Schweiz, Kamerun und Peru) engagiert sich die Stiftung zusammen mit Partnerorganisationen für langfristig angelegte Hilfen. Das Prinzip lautet: Hilfe zur Selbsthilfe. Bei den Projekten möchte die Stiftung die Empfänger der Hilfeleistungen von Anfang an miteinbeziehen. Damit soll von Beginn an nachhaltigen und gezielt gearbeiteten und so geringen Abhängigkeiten wie möglich geschaffen werden. Das Projekt in der Schweiz ist Breel Embolo ein grosses Anliegen, da er selbst mit sechs Jahren von Kamerun in die Schweiz gekommen ist und die Herausforderung, in einem anderen Land zu leben, kennt.