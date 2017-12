Das Baselbiet ist einer der ganz wenigen Schweizer Kantone, die noch nie einen Fussball­verein in einer der zwei höchsten Landesklassen hatten (die beiden Appenzell, Nid- und Obwalden sowie Uri sind die anderen Kantone). Auch im Eishockey und Männer-Handball blieb dem Kanton Basel-Landschaft ein Team in der Landeselite verwehrt.

Ob Liestal, liebevoll «Stedtli» genannt, eine Sportstadt ist, soll an dieser Stelle nicht evalu­iert werden. Aber mit Ballsportarten der höchsten Landesklasse ist die Kantonshauptstadt in den letzten Jahrzehnten wahrlich nicht verwöhnt worden. Das ändert sich morgen Abend, denn die Starwings – dieses Birstaler Basket-Kombinat – trägt sein Heimspiel ge­gen Winterthur in der Frenkenbündtenhalle (20.30 Uhr) aus.

Der Grund für die Dislokation von der Sporthalle Birsfelden an die Ergolz ist einfach – der Blitzeinschlag vom 12. No­vember, eine Stunde vor Anpfiff besagter Partie zwischen den «Wings» und «Winti», führte dazu, dass der Match nicht ausgetragen werden konnte. Der Brand knapp 40 Stunden später hat die beiden Birsfelder Sportvereine (TV Birsfelden, Starwings) hart getroffen. Weder Trainings noch Spiele sind, im optimalsten Falle, bis im Januar 2018 möglich.

Neuer US-Profi für Winterthur

Wenn man weiss, dass eine Heimhalle, wo täglich trainiert wird und die Spieler zu den Körben eine «Beziehung» aufbauen, im Basket bis zu 15 Punkten (so eine Faustregel) wert ist, kann man sich vorstellen, dass einmalige Partien in fremden Hallen sportlich keinen Heimvorteil bedeuten. Unter diesem Aspekt sind auch die letzten Resultate der Baselbieter zu betrachten.

Will die bereits stark dezimierte Equipe von Trainer Roland Pavloski den 8. Rang (der noch zu den Playoffs berechtigt) nicht gänzlich aus den Augen verlieren, muss gegen Winterthur ein Erfolg her. Die Zürcher haben auch ihren (gesuchten) Unbill. Sie wechseln munter die ausländischen Profispieler – der neuste Zuzug Philip Henry (USA) erzielte bei der 63:98-Niederlage gegen Genf in 27 Minuten gerade mal einen Punkt.