Das Wohnzimmer als neues Studio: So halten Sportanbieter ihre Kunden trotz Corona fit

Not macht erfinderisch. Während viele Unternehmen, Selbstständigerwerbende und Angestellte um ihre Existenz bangen, kommt auch eine positive menschliche Tugend zum Vorschein. Ausgelöst durch die Zwangsschliessung von Fitness-, Tanz- und Yogastudios, spriessen virtuelle Unterrichtseinheiten wie Pilze aus dem Boden. Über Videokonferenz-Apps wie Zoom wird Nähe und Abwechslung in Zeiten von Entbehrung und Monotonie geboten. Was das Tanzstudio sonst ist, ist heute das Wohnzimmer. Ein Ort, um sich zu treffen und die Gedanken zu entleeren.

Viele Sportanbieter aus der Region haben in den letzten Tagen ihr Programm digital ausgerüstet. Täglich unterrichten sie Sportbegeisterte über ihre Bildschirmkameras. «Sporteinheiten über einen Livestream gibt dir ein Gefühl der Gemeinschaft», sagt Savina Osswald. Sie ist Geschäftsführerin des Anjali Studios Basel, das neben Yoga auch Pilates anbietet. Sie und ihr Team realisierten früh, dass ein solches Angebot ein wichtiges Signal aussendet. «Wir wollen mit den Leuten in Kontakt bleiben und dafür sorgen, dass sie ihre Yoga-Praxis nicht verlieren.» Das Angebot besteht aus kostenpflichtigen Kursen sowie aus Videos, die gratis zur Verfügung gestellt werden. Osswald will ihren Kunden in den rastlosen Zeiten Halt geben. Yoga ist dafür ein geeignetes Mittel. Die Teilnehmenden entfliehen ihren mit Informationen vollgestopften Gedanken und kehren in sich herein. «In Krisenzeiten muss man innovativ, offen und kreativ sein. Dann gibt es immer einen Weg», sagt sie und überlegt sich, das digitale Angebot nach der Coronakrise weiterhin anzubieten.