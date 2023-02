Eishockey Dem EHC Basel fehlt die Konsequenz im vierten Playoff-Viertelfinal Der EHC Basel verliert das hart umkämpfte vierte Playoff-Viertelfinalspiel mit 3:4 gegen die GCK Lions. Damit steht es in der Serie 2:2.

Chance verpasst: Über 3000 Zuschauer sahen am Montag den EHC-Match in der St. Jakob-Arena. Bild: Marc Schumacher/freshfocus

Wie bereits beim ersten Spiel in Basel ist das Heimteam das aktivere Team, dennoch kommen beide Teams zu ihren Chancen, mit einem leichten Plus für die Basler. Diese zeigen sich in den Anfangsminuten dynamischer als noch im letzten Spiel. Zwar sind wiederum ordentlich Emotionen im Geschehen auf dem Eis drin, aber auch wenn Checks teilweise hart an der Schmerzensgrenze geführt werden, sind diese noch im Bereich des Erlaubten und es kommt zu weniger Rangelein als noch zuletzt am Samstagabend.

Die 3122 Zuschauenden, welche die Arena für einen Montagabend erstaunlich gut befüllen, sehen das Gästeteam im Laufe des ersten Drittel immer stärker werden. Und dann, vier Minuten vor Schluss, setzen die Gäste zu einem Dreierpack an. Zweimal trifft Lions-Topskorer Joel Henry, einmal darf sich Dominik Diem in die Skorerliste eintragen. Die Pausensirene erlöst die Basler, die nun eine kleine Herkulesaufgabe zu bewältigen haben.

Reaktion der Basler und Gegenreaktion der Lions

Um die erhoffte Wende einzuleiten, wechselt EHC-Trainer Eric Himelfarb seinen Goalie aus und bringt für Andri Henauer, der an den drei Gegentoren wenig Schuld hat, Fabio Haller. Wieder starten die Basler dynamisch in das Drittel, aber die Lions stehen in der Verteidigung sehr gut und stören früh im Aufbau.

Der EHC versucht aus allen Lagen abzuschliessen, ehe Brett Supinski mit einer Einzelaktion den verdienten Anschlusstreffer erzielt. Und das Momentum ausnutzend, ist es Alban Rhexa, der fünf Sekunden vor Ende eines Powerplays auf 2:3 stellt und damit die Arena zum Kochen bringt. Die Basler wollen nun mehr, drücken auf den Ausgleich. Doch anstatt diesen zu erzielen, gibt es acht Sekunden vor der Pause den nächsten Nackenschlag: Es fällt das 2:4.

Die Partie bleibt auch im dritten Drittel umkämpft, diesmal verzeichnen die Lions ein kleines Chancenplus, aber Haller hält einige Male glänzend. «Es ist das Mentale, dass ich auf den Punkt bereit sein kann», sagt er nach dem Spiel, in welchem er auf Seiten der Basler zum Best-Player gewählt wird.

Die Basler, die sich das Leben durch manch haarsträubenden Fehlpass selbst schwer machen, können wie im zweiten Spiel zum richtigen Zeitpunkt treffen: Topskorer Stukel, der einen Torhüterfehler im Powerplay ausnutzt, verkürzt auf 3:4 sechs Minuten vor dem Ende und macht die Partie damit noch einmal richtig spannend. Zwei Minuten vor Schluss, Himelfarb schickt für Haller einen sechsten Feldspieler aufs Eis, sehen die Fans ein wahres Angriffsfeuerwerk der Basler, das allerdings keinen Ertrag mehr bringt.

«Das sind Playoffs. Wir wussten, dass es ein harter Kampf wird. Das erste Drittel hat uns heute den Sieg gekostet», sagt Marco Cavalleri nach dem Spiel. Goalie Haller ergänzt: «Heute hat es einfach nicht gereicht, weil wir nicht konsequent genug waren.» Wie es im nächsten Spiel gelingen soll, erklärt er ebenfalls: «Wir müssen so viele Schüsse wie möglich aufs Tor bringen und da auch hartnäckiger sein und Tore erzwingen.»

Mit dem Sieg der Lions gleicht sich die Serie wieder auf 2:2 aus, was bedeutet, dass diese zu einer Best-of-3-Serie wird. Das fünfte Spiel wird am Mittwoch um 20 Uhr in Küsnacht ausgetragen und hat wiederum wegweisenden Charakter. Gelingt Basel das Break, könnten sie sich daheim einen ersten Matchpuck erspielen. Dieses findet am Freitag um 19.45 Uhr in der St. Jakob-Arena statt.