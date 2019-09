Das Spiel: Wackeres Meyrin hält lange mit

Kann FCB-Trainer Marcel Koller seinem Team einen Vorwurf machen? Logisch, dass der Titelverteidiger und Tabellenführer der Super League gegen das drei Ligen tiefer beheimatete Meyrin bis zur 61. Minute auf den ersten Treffer warten muss und dabei selbst einige Male beinahe in Rückstand gerät, ist auf den ersten Blick ungenügend. Dass der FCB sich aber über weite Strecken abmühte gegen den wackeren Underdog aus der Romandie hängt nur bedingt mit mangelnder Einstellung des Super-League-Vertreters zusammen. Hauptsächlich ist es der FC Meyrin, der für das überraschend ausgeglichene Spielgeschehen verantwortlich ist. Gegen einen ordentlich spielenden Basler Goliath beisst sich David mit Vehemenz fest und sorgt für das ein oder andere Ausrufezeichen. Die knapp über 2000 Zuschauer im ausverkauften Stade des Arbères haben allen Grund, stolz auf ihre Kicker zu sein.

Letztlich setzt sich dennoch der Favorit durch. Vor allem auch, weil sich die Basler trotz des willigen und hartnäckigen Auftretens der Romands nicht aus dem Konzept bringen lassen und ihr Spiel konsequent und konzentriert durchziehen. Nicht immer eine Selbstverständlichkeit bei Duellen in der 2. Cup-Runde. So ist es Kemal Ademi, die offensive Lebensversicherung des FCB, der den Titelverteidiger erlöst. Nach einer Ecke schraubt sich der Hüne am höchsten und nickt ein. Der Kampfgeist Meyrins ist gebrochen. Fabian Frei mit einem sehenswerten Weitschuss und Valentin Stocker mit einem Willenstor aus dem Gewühl sorgen dafür, dass am Ende ein standesgemässes Resultat zugunsten der favorisierten Gäste auf der Anzeigetafel steht. Sechzig ausgeglichenen Minuten zum Trotz.

Der Beste: Valentin Stocker

Der Captain geht mit positivem Beispiel voran, nimmt das Spiel und den Gegner von Beginn an sichtbar ernst. Auch wenn er zu viele Chancen liegen lässt und so dazu beiträgt, dass Meyrin während einer Stunde an der Sensation schnuppern darf, ist Stocker an diesem Spätsommerabend ein wichtiger Pfeiler in der Offensive. Sein Tor zum 3:0 kurz vor Schluss ist der verdiente Lohn für seine Leistung.

Das gab zu reden: Debütantenfestival beim FCB

Gleich drei Akteure standen heute erstmals im FCB-Trikot auf dem Rasen. Die Debüts der Neuzugänge Emil Bergström (Startelf) und Arthur Cabral (in der Schlussphase eingewechselt) waren im Vorfeld zu erwarten. Überraschender war die Nomination von U21-Abwehrspieler Elis Isufi, der erst am Spieltag selbst für Silvan Widmer ins Aufgebot rutschte.

Ademi mit Verdacht auf Hirnerschütterung im Spital

Bei aller Freude über das verdiente Weiterkommen, muss der FCB aber um seinen Stürmer Kemal Ademi zittern. Der sich in Bestform befindende Neuzugang, der auch in diesem Spiel wieder netzte, verletzte sich in der Schlussphase bei einem Zusammenstoss am Kopf. Ademi wurde benommen ausgewechselt und nach Spielschluss mit einem Krankenwagen abtransportiert.