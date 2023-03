Dem Trainerwechsel folgt der erste Rückrundensieg Die U21 des FC Basel gewinnt nach der Entlassung von Ognjen Zaric unter Luca Privitelli gegen YF Juventus 1:0.

Mile Vukelic erzielt das einzige Tor beim Sieg über YF Juventus. Bild: Edgar Hänggi

Das Duell zwischen der U21 des FC Basel und dem SC YF Juventus war nicht gerade die interessanteste Promotion-League-Affiche des Wochenendes. Beide hatten in diesem Jahr noch kein Spiel gewonnen, entsprechend zäh war die Angelegenheit vor der Pause. Dem Heimteam war immerhin der Wille anzumerken, trotz weniger Chancen den ersten Dreier 2023 einzufahren.

Acht Minuten nach dem Seitenwechsel erlöste Mile Vukelic Rotblau: Der Rechtsverteidiger zog aus 22 Metern ab und traf flach in die entfernte Ecke. Dies eröffnete den Baslern in der Schlussphase, in der die Zürcher mehr riskieren mussten, diverse Kontergelegenheiten, die allesamt ungenutzt blieben. «Die Chancen auf ein zweites und drittes Tor waren da», fand Gian Luca Privitelli, der am Ende einen verdienten 1:0-Sieg bejubeln durfte. «Es war nicht einfach für uns, der Gegner hat im Block verteidigt und der Platz war schwierig zu bespielen», analysierte der FCB-U21-Trainer, dem besonders das Umschalten seines Teams bei Ballverlusten gefallen hatte.

Vor Wochenfrist hätte der Ausbildungsleiter des FCB-Nachwuchses wohl nicht damit gerechnet, am Samstagnachmittag an der Seitenlinie zu stehen.

Premieren-Sieg für das Trainer-Dreigestirn

Doch nach dem vorzeitigen Ende der Zusammenarbeit mit dem bisherigen U21-Trainer Ognjen Zaric war das Einspringen des 45-Jährigen «eine Lösung, die Sinn gemacht hat» – auch, weil er über die nötigen Diplome verfügt. Zusammen mit Remo Gaugler, dem technischen Leiter Junioren, und Erkan Aktas, dem bisherigen U21-Co-Trainer, bildet Privitelli nun ein Dreigestirn, das die älteste Juniorenequipe der Rotblauen bis Saisonende betreuen wird, «danach ist Schluss», sagt Privitelli. Mit den Spielern seiner neuen Mannschaft musste er sich nicht gross vertraut machen. «Ich kannte jeden, schliesslich bin ich seit einem Jahr im Verein», gibt der Mann, der im Februar 2022 als Assistenztrainer der FCB-Frauen zu Rotblau gestossen ist, zu Protokoll.

Der Fussball, der ihm vorschwebt, ist «nicht höllisch anders» als der unter Vorgänger Zaric. Mentalität und Intensität stehen im Zeichen des Ausbildungsauftrags weiterhin im Vordergrund. «Wir wollen Spiele in den mentalen Bereichen wie Pressing, Gegenpressing, Umschaltmomente oder Sprints dominieren.» Die nächste Hürde für die Basler dürfte eine vielfach höhere sein als der ersatzgeschwächte Tabellenletzte YF Juventus: Weil Leader Luzern U21 nicht aufsteigen darf, ist Stade Nyonnais als Zweiter derzeit der heisseste Challenge-League-Aufstiegskandidat. «Sie spielen einen offensiven Fussball», weiss Privitelli, der mit Nyon-Trainer Christophe Caschili die Uefa Pro-Lizenz gemacht hat.

«Ich freue mich», sagt Privitelli und spricht vom nächsten Schritt, den seine Truppe machen muss. «Wir dürften gepresst werden und müssen Wege für unsere Angriffsauslösung finden.»