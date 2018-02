Während in der renovierten, aber noch nicht gänzlich „neuen“ St. Jakobshalle die Bauarbeiten weiterhin im Gang sind und im Foyer sich die Aussteller langsam einrichten, herrschte ab Mittag auf den fünf Spielcourts Hochbetrieb. Ab 13 Uhr gingen die Qualifikationspartien über die Bühne – und die dritte Paarung beinhaltete bereits viel Brisanz und ebenso viel Lokalkolorit. Joël König, die aktuelle 241 der Weltrangliste (BWF-Ranking), stand dem Briten Michael Spencer – Smith gegenüber. Ein 38-jähriger Routinier, der heuer nur noch die Nummer 270 ist, im Mai 2017 aber noch 100 Plätze vor König klassiert gewesen war. Die Formkurve verlief in den letzten Monaten jedoch diametral zwischen der Schweizer Nachwuchshoffnung und dem englischen „Oldie“.

Klarer Zweisatz-Sieg für König

Die Partie selber bestätigte diesen Trend. War der erste Satz noch hartumkämpft (21:18), so konnte in Set 2 der Ältere die Pace des Jüngeren nicht mehr mitgehen. Mit 21:10 siegte König überzeugend – das Duell hatte ganze 33 Minuten gedauert. Aber damit war das Tageswerk des Oberbaselbieters nicht erledigt. Zwei Stunden später folgte der zweite Match – und diesmal war der Rivale von König aus einem anderen Kaliber. Richii Takeshita (29) ist Japaner, wird im Ranking auf Rang 121 aufgeführt, doch während langer Zeit hatte sich der Asiate zwischen den Plätzen 50 und 60 etabliert. Und damit gehört man schon zur erweiterten Weltspitze, wenn auch nicht zur „Crème de la Crème“.

Trotz viel Kampfgeist und einigen spektakulären Punkten dauerte der Vergleich zwischem dem Schweizer „Youngster“ und dem Routinier aus dem Land der aufgehenden Sonne nur 31 Minuten. Dann stand das Verdikt, 21:11 und 21:12, fest. Doch die nationale Nummer 2 muss sich ob dieser logischen Niederlage nicht schämen; Takeshita hatte in seinem Auftaktspiel dem Polen Michal Rogalski (der nur vier Ränge hinter ihm klassiert ist) beim 21:17 und 21:7 keine Chance gelassen. Der Osteuropäer machte nur gerade einen Punkt mehr als König.

Somit steht nur ein Schweizer, nämlich Christian Kirchmayr (24), im Haupttableau. Der Schweizer Meister aus Therwil spielt am Mittwoch um 12.30 gegen den Japaner Kento Momota. Der 23-Jährige aus Kagawa ist so etwa wie der „Shooting Star“, oder Emporkömmling, der Badminton-Szene. Momentan liegt der Asiate im BWF-Ranking auf Platz 41, was ihn an den Swiss Open den Status eines erweiterten Mitfavoriten gibt. Denn Momota gehörte im Junioren-Alter zu den Weltbesten, doch seine Karriere verlief, aus einem ungewöhnlichen Grund, nicht linear.

Casino-Besuch = Sperre

Im April 2016 wurde Momota wegen mehrfach illegalen Besuchs in Casinos mit sofortiger Wirkung vom japanischen Badminton-Verband suspendiert und auch nicht für die Olympischen Sommerspiele 2016 in Rio de Janeiro berücksichtigt. Die Quintessenz dieser Inaktivität war, dass der smarte und zugleich doch athletische und sprunggewaltige Japaner bis auf Platz 260 der Weltrangliste zurückfiel. Und somit hinter „Kiko“ Kirchmayr (momentan Rang 201) klassiert war. Doch kaum durfte Momota wieder spielen, setzte er zu einem veritablen Höhenflug, dessen Ende längst nicht absehbar ist, ein. Kirchmayr weiss, dass er krasser Aussenseiter sein wird; doch just gegen solche Kaliber will der Leimentaler spielen, um seinem erklärten Ziel, einen Platz in den Top 100 zu schaffen, näher zu kommen.

Schweizer Frauen-Duell

Bei den Frauen stehen erfreulicherweise gleich drei Schweizerinnen im Hauptturnier. Dies hat es schon seit Jahren nicht mehr gegeben. Dabei wird es kurz vor 18 Uhr zu einem nationalen Duell zwischen dem Aushängeschild Sabrina Jaquet und Ayla Huser kommen. Bereits zur Mittagszeit (genau um11.40 Uhr) wird Ronja Stern gegen die Bulgarin Mariya Mitsova spielen; die Favoritenrolle liegt hier bei der Osteuropäerin. Überhaupt werden am morgigen/heutigen Mittwoch viele Schweizer Akteure zu sehen sein. Insgesamt 13 Aktive, in allen fünf Wettbewerben, messen sich mit teils übermächtiger Konkurrenz, die bestätigen, dass die 28. YONEX Swiss Open ein sehr gut besetztes BWF World Tour Turnier sind. Vielleicht gelingt einem Schweizer Akteur ja der vom Veranstalter so sehr erhoffte Exploit.