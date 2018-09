Der 22-jährige David Rattaggi verstärkt per sofort den EHC Basel mittels B-Lizenz. Nach der Elite-Junioren-Zeit bei Kloten wechselte er zur EVZ Academy. In der NLB-Saison 16/17 absolvierte er für die Zuger 44 Spiele und verbuchte dabei 7 Punkte. Nach der Qualifikation wurde er für 10 Playoffspiele von La Chaux-de-Fonds ausgeliehen. Die vergangene Saison absolvierte der Thurgauer beim HC Thurgau, wofür er in 39 Spielen zwei Mal punktete.

Der 1.84 Meter grosse und 84 Kilogramm schwere Stürmer David Rattaggi wird beim EHC Basel bereits morgen Abend, im Auswärtsspiel gegen den EHC Bülach, zu seinem Debüt im Dress des EHC Basel kommen. Er kann als Center sowie Flügel eingesetzt werden. (sha/pd)