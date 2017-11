13 Jahre sind seither vergangen und heute ist Joel Königs von Beruf Badminton-Spieler. Rund 30 Stunden verteilt auf sechs Tage trainiert er in der Woche. Dazu gehören neben dem üblichen Spiel- und Techniktraining auch Kraft-, Ausdauer- und Mentaltraining. Nebenbei managt er seine Karriere selbst und besucht die Fern-Uni, wo er BWL studiert. «Das ist ein Ausgleich für mich, obwohl ich für die Schule im Moment nicht so viel Zeit habe», gibt er zu.

Opfer bringen für den Spitzensport

Für seinen Sport musste König aber auch zahlreiche Opfer bringen. Nach seinem Maturaabschluss 2014 wohnte er für zwei Monate in einem Wohnwagen vor dem Trainingscenter – um Kosten zu sparen. Danach ging es für fünf Monate in die Spitzensport-RS in Magglingen.

Heute lebt er von Montag bis Freitag bei einer Gastfamilie in der Nähe seines Trainingszentrums in Bern, wo er ein eigenes Zimmer hat und selbst für den Haushalt zuständig ist. «Selbstständigkeit habe ich schon früh in der Familie gelernt», sagt König. Neben den vielen Trainingseinheiten und dem Managen seiner Karriere bleibt nicht viel Zeit für andere Hobbys.

Wenn sich dann in seinem vollen Terminkalender aber eine Lücke auftut, geht König gerne mit Kollegen aus. Zwischendurch spielt er gerne Schach oder er widmet sich Hörbüchern, vornehmlich Wirtschaftskrimis. «Mit den wichtigsten Freunden habe ich regelmässig Kontakt, und ich schätze das sehr. Doch manchmal geniesse ich es auch, mal meine Ruhe zu haben», sagt König.