HC Düdingen Bulls - EHC Basel 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Regional-Eisbahn Sense-See AG. – 364 Zuschauer. – SR: Michaël Rohrer; Baptiste Humair, Gilles Wermeille. – Strafen: 8-mal 2 Minuten, 1-mal 5 plus Spieldauerdisziplinarstrafe (Hagen) gegen Basel; 7-mal 2 Minuten plus 2-mal 10 Minuten Disziplinarstrafe (Thom und Fontana) plus 1-mal 5 Minuten plus Spieldauerdisziplinarstrafe (Knutti) gegen Düdingen. – Tore: 4. Bussard (Hayoz, Dousse) 1:0. 20. Bussard 2:0. 34. Schaller (Tschanz, Braichet) 3:0. 39. Schnellmann [1] (Rattaggi {1}) 3:1. 46. Hrabec {2} (Pozzorini {3}) 3:2. 56. Braichet (Schlapbach, Schmid) 4:2. – Schüsse: 44 (B); 25 (D) (19:7, 18:9; 7:9).

Bemerkungen: 60. Timeout Basel

EHC Basel: Guggisberg (ET: Osterwalder); Maurer, Büsser; Hunziker, Hagen; Reinhard, Gfeller; Liechti; Tuffet, Marois, Lanz; Hrabec, Pozzorini, Schir; Lehner, Rattaggi, Schnellmann, Fröhlicher, Heughebaert. HC: Albert Malgin, AC: David Malicek. Absenzen: Vogt, Sahli, Cederbaum (verletzt); Spies, Bertschy, Vodoz, Dietrich, Probst (abwesend).

HC Düdingen Bulls: HC Düdingen Bulls: Von Burg (ET: Flüeler); Zwahlen, Tschanz, Hayor, Buliard, Thom; Koher; Stettler, Fontana, Dousse;?, Schlapbach, Braichet; Bussard, Spicher, Chassot; Schmid Baeriswyl, Knutti; HC: Thomas Zwahlen, AC: Max Dreier.

Rangliste: 1. Sierre 6 Spiele/16 Punkte. 2. Huttwil 6/14. 3. Star Forward 6/14. 4. Valais Chablais I 6/12. 5. Dübendorf 6/10. 6. Düdingen 6/9. 7. Basel 6/8. 8. Wiki-Münsingen 6/8. 9. Bülach 6/6. 10. Thun 6/5. 11. Chur 6/4. 12. Seewen 6/2.