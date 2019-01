Die Basler wurden am Anfang kalt erwischt. Bereits nach 8 Sekunden sprach Schiedsrichter Hürlimann eine Strafe gegen Basels Torhüter Haller wegen Spielverzögerung aus. Nachdem Zwissler bei einem Konter das Tor noch knapp verfehlte, kam Seewen kurz vor Ablauf der Strafe zum Führungstreffer. Basel konnte nicht befreien, bis die Scheibe vor Noll landete, der nur noch einschieben musste.

Basel wirkte danach etwas verunsichert und benötigte einige Minuten, um sich vom frühen Rückstand zu erholen. Die Grosschance von Schir, als er alleine vor Kruijsen auftauchte, weckte den Gastgeber. Beim nächsten Angriff spielte Hrabec wunderbar Sarault frei, der zum Ausgleichstorschützen Tuffet passte. In der 16. Minute verhinderte der Pfosten den Führungstreffer von Tuffet. Hunziker zielte dann kurz vor Ende des Drittels nicht mehr so genau und erzielte in Überzahl mit einem Weitschuss seinen ersten Saisontreffer.

David Malicek "Die beiden Punkte sind das einzig positive"