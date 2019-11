Der EHC Basel verliert trotz starker Leistung bei Leader Martigny

Dieses Mal zappelte die Scheibe zur Überraschung des Torhüters im Netz - der 2:2-Ausgleich. Kurz darauf fast die erstmalige Führung durch Luca Valenza. Doch dann entwischte in der Angriffseuphorie ein Walliser Stürmer und konnte nur noch regelwidrig gestoppt werden. Statt Penalty entschied der Schiedsrichter auf eine Zweiminutenstrafe, was sich schlussendlich für Martigny bezahlt machte. Guex traf zur abermaligen Führung.

Im Mitteldrittel knüpfte Basel an die Leistung des Startabschnitts an. Kurz nach Wiederbeginn fängt Luca Valenza ein Pass ab und zieht auf Fèvre los. Leider schiebt er den Puck knapp daneben. Basel blieb dran und hatte durch Zwissler eine weitere Tormöglichkeit. Martignys Torhüter bekam den Schoner gerade noch nach unten.

Mit der zweiten Chance trifft Gailland völlig alleine gelassen zum 2:0. Die Basler zeigten sich jedoch überhaupt nicht geschockt und kämpften sich zurück ins Spiel. In ihren Bemühungen blieben sie jedoch oft an den zähen Martigny Verteidigern hängen. Trotzdem provozierte das engagierte Auftreten der Basler Strafen. Eine davon konnte Hunziker mit einem schönen Schlenzer zum Anschlusstreffer nutzen. Den Ausgleich verpasste Zwissler Sekunden vor Schluss ganz knapp.

Basel präsentierte sich von Beginn an bereit dem Tabellenführer einen guten Kampf zu liefern. Die Gäste hatten sogar mehr Spielanteile und Abschlüsse. Die Walliser waren jedoch effizienter. In der 3. Minuten schoss Lahache den Puck ins verwaiste Tor, nachdem Osterwalder sich für eine Abwehr zu weit aus dem Tor bewegte.

Martigny reagierte jedoch wie eine Spitzenmannschaft und stellte kurz darauf mit dem zweiten Treffer von El Assaoui im Powerplay den Zwei Tore Vorsprung wieder her. Trotz guten Möglichkeiten von Maurenbrecher oder Alexis Valenza schafften es die Basler nicht mehr heranzukommen. Im Gegenteil. 29 Sekunden vor Schluss trifft Sami El Assaoui in doppelter Überzahl zum 6:3 Entstand.

Doppeltorschütze Hunziker trotz Niederlage nicht unzufrieden

Die Leistung der ersatzgeschwächten Basler Mannschaft war trotz Niederlage gut und ein Versprechen für die zukünftigen Aufgaben, wie auch Doppeltorschütze Billy Hunziker nach dem Spiel bestätigte:" Wir haben alles gegeben. Endlich spielen wir wieder zusammen. Wenn wir weiter so hart arbeiten und spielen, werden wir noch viele, viele Spiele gewinnen. Leider hat es nicht schon heute geklappt. Wir waren lange im Spiel, das erst am Schluss durch zwei Powerplay Tore entschieden worden ist. Wir müssen noch konsequenter werden und das Momentum im Spiel bei uns behalten."

Rund 21 Jahre betrug das Durchschnittsalter der sechs eingesetzten Verteidiger in Martigny. Für Hunziker eine Notwendigkeit vorneweg zu gehen und Verantwortung zu übernehmen." Es fehlen uns wichtige Spieler, welche sich verletzt haben. Uns ist gesagt worden, mehr Verantwortung zu übernehmen, was ich für die Mannschaft gerne mache." Mit seinen zwei Toren hat er die Massgabe erfüllt.

Bevor es am nächsten Samstag um 20:15 Uhr in Wichtrach gegen Wiki-Münsingen um Meisterschaftspunkte geht, muss der EHC Basel bereits am Dienstag ins Berner Oberland reisen. In der Qualifikation des Swiss Ice Hockey Cup wartet der EHC Adelboden als erster Gegner.