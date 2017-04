Barrage oder Nati B

Gewinnt der RTV am Mittwoch gegen Fortitudo Gossau (20:30 Uhr, Sporthalle Rankhof), rettet er sich auf den zweitletzten Schlussrang und somit in die zwei Barragespiele gegen den NLB-Zweiten Stäfa. Verliert er aber, steigt er per sofort in die Nati B ab.