Diese Statistik ist unheimlich. Bestätigt sich, was am vergangenen Wochenende auf alle Partien zutraf, müsste die Super League bald in Fouler League umbenannt werden. Manager würden eine Foul-Prämie im Vertrag ihrer Spieler festhalten und Präsidenten das Konzept «Für immer Foul» ausrufen. Warum?

Am 10. Spieltag der Super-League-Saison gewann immer das Team, das öfter foulte. Luzern (3:2 in Bern), Basel (3:1 in St. Gallen) und GC (2:1 gegen Lugano) gingen unfairer zu Werke und sicherten sich schliesslich den Sieg. Die beiden anderen Partien endeten unentschieden und Sie erahnen es bereits: Ja, beide Teams foulten sowohl beim Spiel FCZ gegen Thun (2:2) als auch bei Xamax gegen Sion (1:1) gleich oft.

Gut, das mag ein ausserordentlicher Zufall sein, doch die Indizien, dass das öfter foulende Team nach 90 Minuten auch resultattechnisch besser da steht, verdichten sich. So foult der unangefochtene Leader YB zum Beispiel schon die gesamte Saison deutlich öfter als

seine jeweiligen Opponenten. Am vergangenen Spieltag foulte YB-Gegner

Luzern für einmal öfter als der Leader und gewann prompt. Auf der anderen Seite spielen die Sorgenkinder Xamax, Sion und GC im nationalen Vergleich am fairsten und stecken – vermutlich nur deshalb – mitten im Abstiegskampf.