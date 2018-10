Die Fussballgötter meinen es gut an diesem Samstagabend mit dem FC Basel. Obwohl St. Gallen phasenweise drückend überlegen ist, sind es am Schluss die Basler die jubeln. Weil zeitgleich die Young Boys in den Schlussminuten das Spiel gegen Luzern aus den Händen geben, kann der FCB erstmals diese Saison den Rückstand auf den Meister verringern. Was an diesem Abend sonst noch zu reden gab, lesen Sie hier.