Man hat die Fehler erkannt, so der Tenor am Ende der Saison. Zu viele Wechsel im Winter, dann die Niederlagen, die Unruhe und weg war der Meisterschaftsexpress und YB. Deshalb war die Losung für diesen Sommer klar: Das Team zusammenhalten, so gut es geht. Keine Veränderungen, das war der hehre Wunsch von Cheftrainer Raphael Wicky.

Es kommt anders, diese Gewissheit hat man spätestens seit gestern. Topskorer Mohamed Elyounoussi reist nicht mit ins Trainingslager. Er weile im Ausland, lässt die Klubführung auf Anfrage mitteilen. Ansonsten gibt man sich bedeckt.

Dabei ist es unterdessen ein offenes Geheimnis, dass der Norweger auf dem Weg nach England ist. Mit grösster Wahrscheinlichkeit hat er gestern die medizinischen Tests beim FC Southampton absolviert. So prophezeite es die norwegische Zeitung «Verdens Gang» schon am Mittwoch.

Am gleichen Tag wie der FCB mit Aldo Kalulu den designierten Ersatz für den laufstarken Norweger präsentierte. Aber Elyounoussi läuft nicht nur durchschnittlich 13 Kilometer pro Spiel, er skort auch regelmässig. 13 Tore und 17 Assists verbuchte er letzte Saison in 44 Spielen für die Basler. Er war Topskorer der Liga. Wenn er aufblühte, dann lief es dem FCB. Die Fussstapfen in die da der 1,66 Meter kleine Kalulu tritt, sind riesig.

Die Aufmerksamkeit der Premier League

Vor allem mit seinen Auftritten in der Champions League hat Elyounoussi die Aufmerksamkeit der Premier League auf sich gezogen. Schon im Dezember beobachtete ihn ein Scout von Southampton auf der Pontaise, wie der «Blick» damals schrieb.

Elyounoussi selbst ging den Gerüchten immer aus dem Weg. Meist mit einer Prise Humor. So sagte er zum Beispiel: «Als ich meinen Vertrag letztmals anschaute, stand dort, dass ich noch drei Jahre in Basel bleibe. Sie müssen mich also noch eine Weile erdulden.»

Auch wenn man beim FCB stets versucht hat, den Eindruck zu erwecken, dass man den begehrten Norweger halten könne, zeichnete sich der Transfer ab. Wie schon bei Akanji im Winter wurde auch bei ihm eine Schmerzgrenze erreicht. Zwischen 20 und 25 Millionen Franken dürfte der Transfer in die rotblauen Kassen spülen.

Viel Geld, aber Geld, das man nicht unbedingt gebraucht hätte, weil man schon mit den Wechseln von Steffen und Akanji ordentlich Kasse machte. Allerdings dürfte auch in diesem Fall der Spieler den Ausschlag gegeben haben: Die Premier League war und ist ein Traum von Elyounoussi.

YB noch immer unverändert

Neben Elyounoussi dürfte auch Michael Lang den FCB verlassen. Es sickerte durch, dass der Ostschweizer seinen bis 2019 laufenden Vertrag nicht verlängern will, für einen Wechsel zu Borussia Mönchengladbach fehle bloss noch die Unterschrift. Es ist ein – aus der Perspektive des Spielers – nachvollziehbarer Schritt. Mit 27 Jahren vielleicht auch so etwas wie eine letzte Chance für einen Wechsel in eine grosse Liga.

Mit Lang verliert der FCB nicht nur einen Leader in der Kabine, sondern auch etliche Skorerpunkte. Obschon Aussenverteidiger erzielte er zehn Tore und bereitete deren sieben vor. Zusammen mit den Punkten von Elyounoussi verliert der FCB also fast 50 Skorerpunkte.

Plus zwei vorbildliche Profis. Also erneut bahnen sich da einschneidende Veränderungen an. Während bei YB noch immer kein Wechsel konkreter wurde, ja, man hat mit Miralem Sulejmani sogar mit einer Teamstütze verlängern können.

Das wird nicht so bleiben, auch die Berner werden Abgänge zu verdauen haben. Und wenigstens hat der FCB mit Valentin Stocker und Fabian Frei schon im Winter zwei Spieler geholt, die Führungsqualitäten haben. Qualitäten, die man in einer solchen Situation gut gebrauchen kann.