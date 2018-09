Der FC Basel hat die Schlappe gegen YB gut verkraftet – Die Fans und ein Schussrekord geben zu reden

Die FCB-Romantiker, die gestern nicht im Stadion waren, werden sich ärgern. Die Kulisse kurz vor Anstoss war an Kitsch nicht zu überbieten. Der Himmel färbte sich rotblau. Und zwar so prächtig, als hätte der Ex-Bachelor Vujo Gavric höchstpersönlich diesen Sonnenuntergang für sein nächstes Date vorbereitet. Wann installiert der FC Basel endlich eine Kiss-Cam?

Basler Abschlusswut führt zu einem neuen Rekord

26 Schüsse feuerte der FCB gegen Luzern ab. Das sind mehr als doppelt so viel als im Durchschnitt und absoluter Ligarekord in dieser Saison.17 der Basler Schüsse flogen allerdings am Tor vorbei. Natürlich ist auch dieser eher traurige Fakt ebenfalls Saison-Rekord. Van Wolfwinkels Kopfball ans Gebälk ist zudem der erste Basler Alutreffer in dieser Super-League-Saison.