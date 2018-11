All diese Fragen und noch viele mehr beantwortet die bz Ihnen in Ihrer Sonderbeilage zum 125. Geburtstag des FC Basel, welche der morgigen Mittwochsausgabe beiliegt. Holen Sie sich die bz am Kiosk - und stimmen Sie sich perfekt auf den grossen Jubeltag vom Donnerstag ein.

Granit Xhaka, Sie wechselten mit 12 Jahren von Congeli zum FC Basel. Wie kam es dazu?

Granit Xhaka: Das war eine lustige Geschichte. Ich durfte nur dank meines Bruders und meines Vaters zum FCB. Tauli war ebenfalls bei Congeli und Remo Gaugler (heutiger Kaderplaner der ersten Mannschaft, Anm.d.Red.) wollte ihn unbedingt zum FCB holen – mich aber nicht. Mein Vater hat Remo dann gesagt: «Es tut mir leid, aber entweder du nimmst beide Jungs, oder du bekommst gar keinen.» So bin ich beim FCB gelandet.

Sie waren also nur das unerwünschte Anhängsel.

Das habe ich aber gar nicht realisiert damals. Ich habe in jener Zeit auch noch nicht begriffen, dass wenn ich nicht zum FCB hätte gehen können, ich vielleicht nie Profi geworden wäre. Meinen Eltern war das sowieso nicht so wichtig. Sie haben uns anfangs nur zum Fussball gebracht, weil sie damit verhindern wollten, dass wir auf die falsche Bahn geraten. Danach wollten sie immer, dass einer von uns Jungs Fussballer wird und einer Richtung Schule geht. Da ich in der Schule relativ gut war, war es das Ziel, dass Tauli den Weg zum Profi-Fussballer einschlägt. Das hat Gott sei Dank geklappt, in der Schule war er nämlich eher nicht so gut (lacht)! Fussballerisch war Tauli dafür stets das grössere Talent von uns beiden. Dass wir es jetzt beide geschafft haben, ist umso schöner.

Sie sehen Ihren Bruder als das grössere Talent als sich?

Ja, das war er immer schon. Von klein auf. Und meiner Meinung nach ist es noch heute so. Ich bin einfach der härtere Arbeiter. Während Tauli vielleicht gerne etwas auf morgen verschiebt, mache ich es lieber heute und morgen. Da ich jener mit weniger Talent war, habe ich auch nie daran geglaubt, mal Fussballer werden zu können. Ein Traum war es, mehr nicht.