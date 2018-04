Kombiniert mit guten Auftritten wie jenem in Bern – «wo wir hätten gewinnen sollen» – sorge dies dafür, dass endlich das lange vermisste Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein wieder zurückgekehrt ist. «Das sieht man auch wieder auf dem Platz», stellt Wicky fest.

Herber Verlust für den FCB

Ganz alles ist aber nicht gut beim Meister. Am Mittwoch verletzte sich Taulant Xhaka schwer, fällt für unbestimmte Zeit, wohl aber bis Saisonende aus. Ein bitterer Schlag nicht nur für den Spieler, sondern auch für den Trainer. Denn war Xhaka fit – «und nicht gerade gesperrt», wie Wicky im Scherz anfügte – dann hat er immer gespielt. In 34 Spielen in dieser Saison stand er 2702 Minuten im Einsatz. «Er ist nicht nur in dieser Saison, sondern schon seit Jahren ein sehr wichtiger Spieler für den FC Basel. Dass er nun ausfällt ist extrem schade.»

Sorgen, wie er ihn ersetzen kann, macht Wicky sich aber keine. «Wir haben mit Serey Die einen Spieler für diese Position, und auch Fabian Frei kann dort spielen.» Rein von den Attributen her ist Serey Die näher bei Xhaka, beide definieren sich über die Physis, während Frei genau so wie Luca Zuffi eher Strategen und Techniker sind.

Weil Wicky es gerne hat, wenn diese beiden Spielweisen sich ergänzen, spricht Einiges dafür, dass Serey Die für Xhaka am Sonntag gegen Lausanne in die Mannschaft rücken wird. Auch, weil Frei in Wickys bevorzugtem System mit einer Dreier-Abwehrkette in der Innenverteidigung neben Marek Suchy und Léo Lacroix gebräucht würde, ist doch Eder Balanta noch immer nicht matchfit.